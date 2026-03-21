Eibarrek play-offekin amesten jarraitzen du Andorra mendean hartu ostean (0-1)

Eibarrek bigarren garaipena jarraian lortu du etxetik kanpo, Andorrari 0-1 irabazita, Peru Nolaskoainen golari esker. Talde armaginak zortzi partida kateatu ditu galdu gabe, eta igotzeko play-offean postu bat lortzeko aukerak ditu oraindik.

Eibarrek defentsan sendotasuna erakutsi du berriro, eta beste jardunaldi bat egin du galdu gabe, Peru Nolaskoainek lehen zatiko 38. minutuan egindako gol bakarrari esker Andorra mendean hartuta. Emaitza honekin, Eibarrek zortzi jardunaldiko bolada onari eutsi dio porrotik jaso gabe.

Partidak aurreikusitako gidoiari jarraitu dio: Andorra nagusi izan da jabetzan, baina ia ez du abagune argirik sortu; Eibar, berriz, defentsan fin eta ondo antolatu da, aurkariaren akatsen zain.

Jon Bautistak gola sartu du 5. minutuan, baina VARak baliorik gabe utzi du gola jokoz kanpo zegoelako. Aurrerago, etxeko taldeak hurbilketa batzuk izan ditu, hala nola Min-suk 17. minutuan egin duen errematea edo Imanolek 26.ean egin duen falta jaurtiketa, baina ez du asmatu.

Talde armaginaren gola Arbillaren burukada baten ondoren etorri da, penalti puntutik, baloia Nolaskoainen oinetan utzi ondoren. Nolaskoainek Owono gainditu du jaurtiketa gogor eta estu batekin.

Golak ukituta utzi du etxeko taldea, eta 44. minutuan, Adu Ares 0-2koa egiteko zorian egon da zutoinarekin topo egin duen erdiraketa-jaurtiketa batekin. Eta lehen zatiko denbora osagarrian, Javi Martonek bere defendatzailea atzean utzi du, eta bere jaurtiketa Owonok bikain bidali du kornerrera.

Bigarren zatiak gidoi bera izan du: Andorra erasora, eta Eibar bikain defendatuz.. 59. minutuan, Yeray Cabazonek ezustean harrapatu nahi izan du talde armaginaren atezaina, kanpora joan den urrutiko jaurtiketa gurutzatu batekin. Izan ere, Kantabriako jokalaria izan da etxeko taldearen erasoko jokoan arrisku handiena sortu duena.

Azkenean, Gerard Piqueren taldeak ezin izan du Eibarren defentsa sendoa gainditu, eta talde armaginak amesteko parada ematen dioten 3 puntu garrantzitsu eskuratu ditu.

