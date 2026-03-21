Eibarrek play-offekin amesten jarraitzen du Andorra mendean hartu ostean (0-1)
Eibarrek bigarren garaipena jarraian lortu du etxetik kanpo, Andorrari 0-1 irabazita, Peru Nolaskoainen golari esker. Talde armaginak zortzi partida kateatu ditu galdu gabe, eta igotzeko play-offean postu bat lortzeko aukerak ditu oraindik.
Eibarrek defentsan sendotasuna erakutsi du berriro, eta beste jardunaldi bat egin du galdu gabe, Peru Nolaskoainek lehen zatiko 38. minutuan egindako gol bakarrari esker Andorra mendean hartuta. Emaitza honekin, Eibarrek zortzi jardunaldiko bolada onari eutsi dio porrotik jaso gabe.
Partidak aurreikusitako gidoiari jarraitu dio: Andorra nagusi izan da jabetzan, baina ia ez du abagune argirik sortu; Eibar, berriz, defentsan fin eta ondo antolatu da, aurkariaren akatsen zain.
Jon Bautistak gola sartu du 5. minutuan, baina VARak baliorik gabe utzi du gola jokoz kanpo zegoelako. Aurrerago, etxeko taldeak hurbilketa batzuk izan ditu, hala nola Min-suk 17. minutuan egin duen errematea edo Imanolek 26.ean egin duen falta jaurtiketa, baina ez du asmatu.
Talde armaginaren gola Arbillaren burukada baten ondoren etorri da, penalti puntutik, baloia Nolaskoainen oinetan utzi ondoren. Nolaskoainek Owono gainditu du jaurtiketa gogor eta estu batekin.
Golak ukituta utzi du etxeko taldea, eta 44. minutuan, Adu Ares 0-2koa egiteko zorian egon da zutoinarekin topo egin duen erdiraketa-jaurtiketa batekin. Eta lehen zatiko denbora osagarrian, Javi Martonek bere defendatzailea atzean utzi du, eta bere jaurtiketa Owonok bikain bidali du kornerrera.
Bigarren zatiak gidoi bera izan du: Andorra erasora, eta Eibar bikain defendatuz.. 59. minutuan, Yeray Cabazonek ezustean harrapatu nahi izan du talde armaginaren atezaina, kanpora joan den urrutiko jaurtiketa gurutzatu batekin. Izan ere, Kantabriako jokalaria izan da etxeko taldearen erasoko jokoan arrisku handiena sortu duena.
Azkenean, Gerard Piqueren taldeak ezin izan du Eibarren defentsa sendoa gainditu, eta talde armaginak amesteko parada ematen dioten 3 puntu garrantzitsu eskuratu ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
Eibarrek zazpigarren porrota jaso du jarraian, Espanyolen aurka, Bartzelonan (2-0)
Dinamika txarra izan arren, talde armaginak 17 punturekin jarraitzen du sailkapenean, Alhamak mugatutako jaitsiera postuetatik zortzi puntura.
Eibarrek etxeko bolada eten du, Burgosen aurka golik gabe berdinduta (0-0)
Armaginek gola egiteko aukera argiak izan dituzte, baina ezin izan dute Burgosen atea zulatu.
Eibarrek madarikazioa hautsi eta denboraldiko lehen garaipena lortu du etxetik kanpo (0-1)
Eibarrek denboraldiko lehen garaipena lortu du, Leganesen aurka 0-1 irabazita, Peru Nolaskoainen golari esker.
Juan Bernat Eibarreko jokalaria, orkatilako bihurdura batekin lesionatuta
Bernatek asteleheneko entrenamenduan jasan zuen bihurdura hau, eskuineko orkatilan.
Jon Guruzetak beste denboraldi batez luzatu du kontratua Eibarrekin
Luzapena dokumentu honetan jasotako klausuletako bat bete delako eman da.
Carmen Alvarezek 2028ra arte berritu du Eibarrekin
Aurrelaria bigarren aldia ari da betetzen Eibarren; 2021ean, Atletico Madrilek utzita ailegatu zen Ipuruara, eta 2024-2025 denboraldian itzuli zen talde armaginera.
Eibarrek seigarren partida irabazi du jarraian, Ipuruan, eta Garitano kolokan utzi du (3-1)
Corpas, Marton eta Adu Aresen golek garaipena eman diete armaginei Cadizen aurka. Gauzak horrela, gora begira jarraitzen dute.
Iñaki Goikoetxea, Eibarren entrenatzailea: "Momentu txarrean gaude, kosta egiten ari zaigu"
F Ligak etenaldia egingo du martxoaren erdialdera arte. Taldeek atseden hartzeaz gainera, dauzkaten indarguneak gogortu eta ahulguneak hobetzeko aprobetxatuko dituzte hurrengo egunak. Eibarren kasua da, Iñaki Goikoetxearen taldeak urrun antzean dauka jaitsiera, baina emaitza txarreko boladan dabil aspaldian.
Eibarrek porrota jaso du Deportivoren aurka eta etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du
Talde armaginak gol bakarragatik galdu du Riazorren, eta bere zelaitik urrun oraindik partidarik irabazi ez duen bigarren mailako talde bakarra da.