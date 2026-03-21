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El Eibar vuelve a ganar fuera de casa y sigue soñando con el playoff (0-1)

El Eibar ha logrado su segunda victoria consecutiva a domicilio tras imponerse 0-1 al Andorra, gracias al gol de Peru Nolaskoain. El conjunto armero ha encadenado ya ocho partidos sin perder y mantiene vivas sus opciones de pelear por un puesto en el playoff de ascenso.
Andorra vs. Eibar
Andorra vs. Eibar Foto: @SDEibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek berriro irabazi du Andorran eta playoffekin amesten jarraitzen du (0-1)
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L. U. G. | EITB

Última actualización

El Eibar ha demostrado nuevamente su solidez defensiva y ha sumado otra jornada sin perder tras vencer al Andorra gracias a un solitario gol de Peru Nolaskoain en el minuto 38 de la primera mitad. Con este resultado, el Eibar mantiene su racha de ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

 

El partido ha seguido el guion previsto: el  Andorra ha dominado la posesión, pero apenas ha generado ocasiones claras, mientras el Eibar se ha mostrado firme y organizado en defensa, esperando cualquier error del rival.

Aunque Jon Bautista ha marcado en el minuto 5, el VAR ha anulado el gol por fuera de juego. Más adelante, el equipo local ha tenido algunas aproximaciones, como el remate de Min-su en el minuto 17 o el lanzamiento de falta de Imanol en el minuto 26, pero no ha tenido acierto.

El gol del equipo armero ha llegado tras un cabezazo de Arbilla desde el punto de penalti, que ha dejado el balón a los pies de Nolaskoain, quien ha superado a Owono con un chut raso y ajustado. 

 

El gol ha afectado al equipo de Gerard Piqué. En el minuto 44, Adu Ares ha estado a punto de hacer el 0-2 con un centro-chut que se ha topado con el palo. Y en el tiempo añadido del primer tiempo, Javi Martón se ha ido de su defensor con un reverso al más puro estilo de baloncesto y Owono ha enviado de manera espectacular a córner.

El segundo tiempo ha tenido el mismo guión con un Andorra dominando y un Eibar defendiéndose a la perfección. En el minuto 59, Yeray Cabanzón ha intentado sorprender con un chute lejano cruzado que se ha ido fuera. El cántabro ha sido el que ha aportado mayor peligrosidad en el juego ofensivo del equipo local, pero si estar certero en todas sus remates lejanos. 

El resto de partido ha sido un querer y no poder del Andorra contra un Eibar muy sobrio defensivamente.

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