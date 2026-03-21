El partido ha seguido el guion previsto: el Andorra ha dominado la posesión, pero apenas ha generado ocasiones claras, mientras el Eibar se ha mostrado firme y organizado en defensa, esperando cualquier error del rival.

Aunque Jon Bautista ha marcado en el minuto 5, el VAR ha anulado el gol por fuera de juego. Más adelante, el equipo local ha tenido algunas aproximaciones, como el remate de Min-su en el minuto 17 o el lanzamiento de falta de Imanol en el minuto 26, pero no ha tenido acierto.

El gol del equipo armero ha llegado tras un cabezazo de Arbilla desde el punto de penalti, que ha dejado el balón a los pies de Nolaskoain, quien ha superado a Owono con un chut raso y ajustado.