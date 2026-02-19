Fitxaketa
Xeber Alkainek Eibar utzi du eta FK Karpaty Lviv talde ukrainarrarekin sinatu du

Futbolari gipuzkoarrak denboraldi eta erdi baino gehiagoz jokatu du Eibarren; 2024ko udan iritsi zen talde armaginera, Alavesetik, eta Eibarreko taldearekin 48 partida ofizial jokatu ditu.

Xeber Alkain (Eibar)

Xeber Alkain Eibarreko jokalari ohia. Argazkia: Europa Press.

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek Ukrainiako FK Karpaty Lviv taldearekin akordio bat lortu duela iragarri du, Xeber Alkainek talde horrekin fitxatzeko.  FK Karpaty Lvivek Ukrainako lehen mailan jokatzen du, eta orain sailkapenaren bederatzigarren postuan dago.

Hondarribiko jokalaria 2024ko udako merkatuan ailegatu zen Eibarrera, Alavesetik, eta talde armaginaren erasoko posizio ezberdinetan jokatu du.

Ipuruan eman duen aldian zehar, 48 partida ofizial jokatu ditu, horietatik 47 Hypermotion Ligan eta bestea Errege Kopan. 2.424 minutu eman ditu Alkainek elastiko armagina defendatzen.

Eibarrek eskerrak eman dizkio jokalariari taldean eman duen denboran erakutsi duen “tratu, konpromiso eta profesionaltasunarengatik”, eta “zorterik handiena” opa dio bere etorkizun pertsonal eta profesionalean Ukrainako futbolean.

