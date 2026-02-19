Xeber Alkain deja el Eibar y ficha por el FK Karpaty Lviv, de Ucrania

El Eibar ha anunciado que ha logrado un acuerdo para el traspaso de Xeber Alkain al FK Karpaty Lviv de la ciudad ucraniana de Leópolis, que milita en la máxima categoría del fútbol de Ucrania, donde en estos momentos ocupa la novena posición.



El jugador natural de la localidad guipuzcoana de Hondarribia llegó al Eibar en el mercado de verano de 2024, procedente del Alavés, y ha ocupado distintas posiciones en la delantera del club armero.



Durante su etapa en Ipurua, ha disputado un total de 48 partidos oficiales, 47 de ellos en LaLiga Hypermotion y uno en la Copa del Rey. Han sido un total de 2424 minutos los que ha jugado defendiendo la camiseta armera.



El Eibar ha hecho público su agradecimiento a Xeber Alkain por su "trato, compromiso y profesionalidad", en el tiempo en que ha militado en el club armero, y le ha deseado la "mayor de las suertes" en su próximo futuro personal y profesional en el fútbol ucraniano.