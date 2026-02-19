Xeber Alkain deja el Eibar y ficha por el FK Karpaty Lviv, de Ucrania
El Eibar ha anunciado que ha logrado un acuerdo para el traspaso de Xeber Alkain al FK Karpaty Lviv de la ciudad ucraniana de Leópolis, que milita en la máxima categoría del fútbol de Ucrania, donde en estos momentos ocupa la novena posición.
El jugador natural de la localidad guipuzcoana de Hondarribia llegó al Eibar en el mercado de verano de 2024, procedente del Alavés, y ha ocupado distintas posiciones en la delantera del club armero.
Durante su etapa en Ipurua, ha disputado un total de 48 partidos oficiales, 47 de ellos en LaLiga Hypermotion y uno en la Copa del Rey. Han sido un total de 2424 minutos los que ha jugado defendiendo la camiseta armera.
El Eibar ha hecho público su agradecimiento a Xeber Alkain por su "trato, compromiso y profesionalidad", en el tiempo en que ha militado en el club armero, y le ha deseado la "mayor de las suertes" en su próximo futuro personal y profesional en el fútbol ucraniano.
Te puede interesar
Carmen Álvarez y Carla Andrés: "Vamos a ir a por todas, en el derbi ante el Athletic"
El derbi de la 21ª jornada de la Liga F Moeve entre el Eibar y el Athletic Club se jugará este domingo, a las 12:00. EITB retransmitirá el partido a través de ETB2 y kirolakeitb.com. El conjunto armero buscará mantener el colchón de puntos que tiene respecto al descenso.
Juan Bernat, nuevo jugador del SD Eibar: "Queria volver a sentirme futbolista y el Eibar me ha dado esa oportunidad"
El SD Eibar ha presentado a Juan Bernat que llega libre despues de ser operado de pubalgia por segunda vez. El lateral valenciano ha remarcado las ganas que tiene de volver a los terrenos de juego, aunque todavía necesite "semana o semana y media".
Épica victoria del Eibar con gol en el descuento (2-1)
Los goles de Javier Martón y Álvaro Rodriguez han permitido la remontada armera ante el líder de la competición.
Demasiado Barça para el Eibar (4-0)
El Eibar ha caído derrotado en casa del líder Barcelona por 4-0 en la 20ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera mitad las locales ya se han adelantado 3-0, y los cambios de la segunda mitad no han surgido efecto. Irene Paredes ha marcado el definitivo 4-0.
Juan Bernat, nuevo fichaje del SD Eibar
El conjunto armero ha cerrado la contratación del lateral valenciano hasta final de temporada, con opción de continuidad.
El Eibar empata en un mal partido ante el Zaragoza (1-1)
Los armeros siguen sin ganar a domicilio en lo que va de temporada. Los dos goles los ha firmado el zaragocista Yamiq, uno en propia puerta, que ha sido expulsado al final del partido.
El Eibar encadena su cuarta derrota consecutiva tras perder 0-2 ante el Granada
El Eibar ha perdido 0-2 ante el Granada en la 19ª jornada de la Liga F Moeve. A pesar de la gran diferencia con el descenso, con esta derrota, las armeras han perdido los últimos cuatro partidos.
El Eibar y el Udinese acuerdan poner fin a la cesión de Leo Buta en el equipo armero
El lateral izquierdo portugués llegó en el verano de 2025, y ha jugado quince partidos oficiales con el Eibar.
Un gol de Mada y las paradas de Magunagoitia otorgan al Eibar su cuarta victoria consecutiva en Ipurua, ante el Sporting (1-0)
El tanto de los de Beñat San José ha llegado en el minuto 48. En la segunda parte, Jon Mikel Magunagoitia ha firmado varias intervenciones de enorme mérito, que han sido claves para que el equipo armero asegure los tres puntos.