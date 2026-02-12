ARMAGIN BERRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Juan Bernat, SD Eibarren fitxaketa berria

Talde armaginak denboraldi bukaerara arte itxi du hegaleko valentziarraren kontratua. Ondoren, jarraitzeko aukera izango du.

Juan Bernat. Irudia: SD Eibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

SD Eibarrek eta Juan Bernatek akordioa lortu dute ezker hegaleko atzelaria talde armaginaren parte izan dadin denboraldi amaierara arte. Behin hori amaituta beste denboraldi batez luza dezakete akordioa. 32 urteko jokalariak, azterketa medikoa gainditu du dagoeneko, eta talde teknikoaren esanetara jarri da. Klubak nabarmendu duenez, defentsak “Europako futbolaren goreneko mailaren esperientzia zabala” emango die.

Valentzia CFko harrobian hazia, Bernatek 74 partida ofizial jokatu ditu lehen che taldearekin, 2014/2015 denboraldian Bayern Munichera jauzi egin aurretik. Talde alemaniarrean 102 partida jokatu eta hainbat titulu irabazi ditu. Ondoren, Paris Saint-Germain taldearen elastikoa defendatu du, 2024/2025 kanpainara arte 114 konpromisotan parte hartuta.

Azken bi denboraldietan, hegaleko valentziarra SL Benfica taldetik igaro da eta Villarreal CF taldean jokatu du utzita. Guztira 17 titulu ofizial lortu ditu, horien artean lau Bundesliga eta Alemaniako hiru Superkopa Bayernekin, lau Ligue 1 PSGrekin eta 11 nazioartekotasun Espainiako selekzioarekin. Honekin guztiarekin, Eibarrek “esperientzia, kalitatea eta nazioarteko ibilbidea” gehitu dizkio bere taldeari.

Futbola SD Eibar Ipurua zelaia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X