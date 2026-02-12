NUEVO ARMERO
Juan Bernat, nuevo fichaje del SD Eibar

El conjunto armero ha cerrado la contratación del lateral valenciano hasta final de temporada, con opción de continuidad.
Juan Bernat. Imagen: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Juan Bernat, SD Eibarren fitxaketa berria
EITB

SD Eibar y Juan Bernat han alcanzado un acuerdo para que el lateral izquierdo sea parte del conjunto armero hasta fin de temporada, con posibilidad de prolongar el vínculo una temporada más. El futbolista, de 32 años, ya ha superado el reconocimiento médico y se ha puesto a las órdenes del cuerpo técnico. Según ha destacado el club, el defensa aporta “una amplia experiencia al más alto nivel del fútbol europeo”.

Formado en la cantera del Valencia CF, Bernat ha disputado 74 encuentros oficiales con el primer equipo che antes de haber dado el salto al Bayern de Múnich en la temporada 2014/2015. En el conjunto alemán ha acumulado 102 partidos y ha conquistado varios títulos. Posteriormente, ha defendido la camiseta del Paris Saint-Germain, donde ha participado en 114 compromisos hasta la campaña 2024/2025.

En las dos últimas temporadas, el lateral valenciano ha pasado por el SL Benfica y cedido en el Villarreal CF. Con un palmarés que asciende a 17 títulos oficiales, entre ellos cuatro Bundesligas y tres Supercopas de Alemania con el Bayern, además de cuatro Ligue 1 con el PSG, y 11 internacionalidades con la selección española, el Eibar ha incorporado “experiencia, calidad y recorrido internacional” a su plantilla.

