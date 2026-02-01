HYPERMOTION LIGA

Madariagaren golak eta Magunagoitiaren geldiketek Ipuruan elkarren segidako laugarren garaipena eman diote Eibarri Sportingen aurka (1-0)

Beñat San Joseren taldeak 48. minutuan sartu du gol erabakigarria. Bigarren zatian, Jon Mikel Magunagoitiak hainbat geldiketa bikain egin ditu, eta hori ezinbestekoa izan da talde armaginak hiru puntuak eskuratzeko.

Javi Martinez (Eibar)

Javi MartInez, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.

author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek 1-0 garaitu du Sporting Gijon Ipuruan, 2025-2026 denboraldiko Hypermotion Ligako 24. jardunaldian. Ander Madariagak egin du Beñat San Joseren taldeari garaipena eman dion gola, eta Jon Mikel Magunagoitia atezainak ere partida bikaina egin du, meritu handiko geldiketak egin baititu. Horrenbestez, Eibarrek 31 puntu ditu jada, laugarren aldiz jarraian nagusitu da bere zelaian, eta, behin-behinean, sailkapeneko 13. postuan kokatu da.

Lehen zatian, Eibar eta Sporting nor baino nor gehiago izan dira berdegunean, baina Asturiasko taldeak izan du gol aukerarik argiena: 15. minutuan, korner batean, Dubasinek, buruz, zutoinera errematatu du. 40. minutuan izan du etxeko taldeak aukera argiena: Jon Guruzetak area ertzetik jaurti du, armaginek erasoko jokaldi ona egin ostean, baina Yañez atezainak gelditu egin du. Horrela, bigarren zatian erabaki da dena.

Bigarren zatiari ezin hobeto ekin dio Eibarrek. 48. minutuan, Beñat San Joseren taldea erasoan ari zela, Sporting taldeko atezaina eta atzelariak ez dira behar bezala moldatu baloia aldaratzeko, Martonek area barruan berreskuratu du, nafarrak Madariagari eman dio, eta horrek sare barrura bidali du baloia: 1-0.

Ezkerrez egindako jaurtiketa batean, Corpasek gertu izan du 2-0ekoa. 62. minutuan, Eibarrek Guruzetari penaltia egin diotela eskatu du, eta Sportingek oso gutxigatik ez du 1-1ekoa egin hurrengo jokaldian, Rosasen eskutik. Jarraian, Dubasini kanpora joan zaio jaurtiketa bat, kontraeraso batean.

Handik oso gutxira, Magunagoitiak geldiketa ikusgarria egin du. Otero bakar-bakarrik gelditu da haren aurrean, baina zornotzarrak ezin hobeto erantzun dio. 79. minutuan, Magunak berriro ere erakutsi du maila handia duela, Gelabertek egindako jaurtiketa oso arriskutsu bat kornerrera bidalita. Une horretan, emozio handia zegoen Ipuruan: Sporting gogor ari zen presionatzen, eta Eibar sendo zebilen atzealdean eta abiaduraz eta anbizioz ari zen ateratzen.

Orduan, baina, epaileak kanporatu egin du Sportingeko kapitaina, Otero, Peru Nolaskoaini ostikada bat eman baitio.

Azken minutuetan, emozio handia izan da, baina Eibarrek eutsi egin dio, eta garaipena eskuratu du. Norgehiagoka amaituta, klub armaginak iragarri du Magunagoitiak gutxienez 2027ra arte jarraituko duela Eibarren; izan ere, Eibarko atezainaren kontratua automatikoki luzatu da, jokatutako partiden kopuruarekin lotutako klausula bat bete baitu.

Fitxa teknikoa

1 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla (Alvaro Rodriguez, 83. min), Sergio Alvarez, Olaetxea (Javi Martinez, 68. min), Corpas, Madariaga (Jair Jr. 83. min), Guruzeta (Magunazelaia, 68. min) eta Marton (Bautista, 60. min).

0 - Sporting Gijon: Rubén Yañez, Guille Rosas, Curbelo, Pablo Vazquez (Diego Sanchez, 38. min), Brian Olivan, Manu Rodriguez (Ferrari, 58. min), Alexandre, Dubasin, Gelabert, Queipo (Bernal, 77. min) eta Juan Otero.

Gola: 1-0, 47. min: Madariaga.

Epailea: German Cid (Gaztela eta Leon). Sporting taldeko Otero kanporatu du, gorria aterata, eta txartel horia atera die Eibar taldeko Corpas, Olaetxea eta Jair Jr. jokalariei, eta Sportingeko Queipo eta Ferrari jokalariei eta Borja Jimenez entrenatzaileari.

Nabarmentzekoa: 5.566 zale bildu dira Ipuruan.

