Un gol de Mada y las paradas de Magunagoitia otorgan al Eibar su cuarta victoria consecutiva en Ipurua, ante el Sporting (1-0)

El tanto de los de Beñat San José ha llegado en el minuto 48. En la segunda parte, Jon Mikel Magunagoitia ha firmado varias intervenciones de enorme mérito, que han sido claves para que el equipo armero asegure los tres puntos.
Euskaraz irakurri: Madaren golak eta Magunagoitiaren geldiketek Ipuruan elkarren segidako laugarren garaipena eman diote Eibarri, Sporting aurkari (1-0)
J. E. R. | EITB

El Eibar ha ganado al Sporting de Gijón, 1-0, en Ipurua, en la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2025-2026, este domingo. Ander Madariaga, Mada, ha marcado el gol que ha dado la victoria al equipo de Beñat San José, y ha sido clave el excelente partido que ha realizado el guardameta Jon Mikel Magunagoitia, que ha firmado varias paradas de enorme mérito. De esta forma, el Eibar suma 31 puntos en la clasificación, obtiene su cuarta victoria consecutiva en su campo, y se sitúa, de manera provisional, en la 13ª posición de la tabla.

Eibar y Sporting han ofrecido un primer tiempo igualado, en el que han jugado a buen ritmo, sin tregua. La ocasión de gol más clara ha sido para el equipo asturiano: en el minuto quince, en un córner, Dubasin ha rematado de cabeza al poste. Por parte del Eibar, Jon Guruzeta, en el minuto 40, ha chutado desde el borde del área, en una buena jugada de ataque de los de Beñat San José, pero Yáñez, el portero del Sporting, ha detenido el tiro. Todo quedaba por decidir en la segunda parte, de esta forma.

Eibar vs. Sporting de Gijón (1-0): resumen del partido

Esa segunda mitad ha empezado de la mejor manera para el Eibar. En una acción ofensiva del cuadro armero, el guardameta y la defensa del Sporting no se han coordinado bien para sujetar el balón, y Martón lo ha recuperado dentro del área; el navarro ha visto desmarcado a Mada, y el remate del de Berango ha supuesto el 1-0. Era el minuto 48.

Corpas, con un buen tiro con la izquierda, ha estado cerca del 2-0. En el minuto 62, el Eibar ha pedido penalti sobre Guruzeta, y, en la jugada siguiente, el Sporting ha estado a punto de empatar, por mediación de Rosas; casi a renglón seguido, Dubasin ha chutado fuera por muy poco en un contrataque del conjunto gijonés.

Muy poco después, Magunagoitia ha firmado una espectacular parada, ante Otero, que se había quedado solo ante él. En el minuto 79, Maguna ha vuelto a demostrar su gran calidad, cuando ha despejado a córner un disparo muy peligroso de Gelabert. El partido era vibrante, porque el Sporting apretaba, pero el Eibar no solo se defendía con acierto, sino que, además, salía con velocidad y ambición.

Otero, el capitán del Sporting, ha sido expulsado, tras dar una patada a Peru Nolaskoain. El tramo final del partido ha tenido mucha emoción, pero el Eibar ha sabido resistir, y se ha llevado el triunfo. Concluido el choque, el club armero ha anunciado que Magunagoitia continuará en el Eibar hasta, al menos, 2027, ya que ha visto prorrogado automáticamente su contrato, tras cumplirse una de las cláusulas recogidas en su contrato, relativa al número de partidos disputados.

Ficha técnica

1 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla (Álvaro Rodríguez, m. 83), Sergio Álvarez, Olaetxea (Javi Martínez, m. 68), Corpas, Mada (Jair Jr. m. 83), Guruzeta (Magunazelaia, m. 68) y Martón (Bautista, m. 60).

0 - Sporting de Gijón: Rubén Yáñez, Guille Rosas, Curbelo, Pablo Vázquez (Diego Sánchez, m. 38), Brian Olivan, Manu Rodríguez (Ferrari, m. 58), Alexandre, Dubasin, Gelabert, Queipo (Bernal, m. 77) y Juan Otero.

Gol: 1-0, m. 47. Mada.

Árbitro: Germán Cid (Castilla y León). Tarjeta roja a Otero (Sporting) y tarjetas amarillas a Corpas, Olaetxea y Jair Jr (Eibar) y a Queipo, Borja Jiménez y Ferrari (Sporting).

Incidencias: 5566 espectadoras y espectadores, en Ipurua.

Fútbol LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua SD Eibar

