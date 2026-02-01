Un gol de Mada y las paradas de Magunagoitia otorgan al Eibar su cuarta victoria consecutiva en Ipurua, ante el Sporting (1-0)

Corpas, con un buen tiro con la izquierda, ha estado cerca del 2-0. En el minuto 62, el Eibar ha pedido penalti sobre Guruzeta, y, en la jugada siguiente, el Sporting ha estado a punto de empatar, por mediación de Rosas; casi a renglón seguido, Dubasin ha chutado fuera por muy poco en un contrataque del conjunto gijonés.

Muy poco después, Magunagoitia ha firmado una espectacular parada, ante Otero, que se había quedado solo ante él. En el minuto 79, Maguna ha vuelto a demostrar su gran calidad, cuando ha despejado a córner un disparo muy peligroso de Gelabert. El partido era vibrante, porque el Sporting apretaba, pero el Eibar no solo se defendía con acierto, sino que, además, salía con velocidad y ambición.

Otero, el capitán del Sporting, ha sido expulsado, tras dar una patada a Peru Nolaskoain. El tramo final del partido ha tenido mucha emoción, pero el Eibar ha sabido resistir, y se ha llevado el triunfo. Concluido el choque, el club armero ha anunciado que Magunagoitia continuará en el Eibar hasta, al menos, 2027, ya que ha visto prorrogado automáticamente su contrato, tras cumplirse una de las cláusulas recogidas en su contrato, relativa al número de partidos disputados.

Ficha técnica

1 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla (Álvaro Rodríguez, m. 83), Sergio Álvarez, Olaetxea (Javi Martínez, m. 68), Corpas, Mada (Jair Jr. m. 83), Guruzeta (Magunazelaia, m. 68) y Martón (Bautista, m. 60).

0 - Sporting de Gijón: Rubén Yáñez, Guille Rosas, Curbelo, Pablo Vázquez (Diego Sánchez, m. 38), Brian Olivan, Manu Rodríguez (Ferrari, m. 58), Alexandre, Dubasin, Gelabert, Queipo (Bernal, m. 77) y Juan Otero.



Gol: 1-0, m. 47. Mada.

Árbitro: Germán Cid (Castilla y León). Tarjeta roja a Otero (Sporting) y tarjetas amarillas a Corpas, Olaetxea y Jair Jr (Eibar) y a Queipo, Borja Jiménez y Ferrari (Sporting).

Incidencias: 5566 espectadoras y espectadores, en Ipurua.