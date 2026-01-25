LaLiga Hypermotion
Olaetxeak 93. minutuan sartutako golak merezitako garaipena eman dio Eibarri Almeriaren aurka (1-0)

Armaginek urrezko hiru puntu dituzte sailkapenaren beheko aldetik aldentzeko.

Eibarrek azken minutuan lortu du garaipena Hypermotion Ligako 23. jardunaldian Almeriaren aurka jokatutako partidan. Ipuruako neurketako gol bakarra Lander Olaetxeak egin du, 93. minutuan.

Javi Marton izan da lehen 45 minutuetako protagonistetako bat. Nafarrak aukera argia izan du 28. minutuan, baina bere jaurtiketak langan jo du. Pasea Corpasek eman dio.

Almeriaren erantzuna 42. minutuan iritsi da. Leo Baptistaok buruarekin errematatu du baloia area erditik, baina bere saiakera kanpora joan da, gutxigatik.

Eta 45.ean, Peru Nolaskoainek buruz jo du Corpasek emandako baloia, baina oraingoan ere baloia kanpora joan da, desbideratuta.  

Atsedenaldiaren ostean, armaginen nagusitasunak bere horretan jarraitu du eta arriskua sortzen jarraitu dute. 54. minutuan, Guruzetaren jaurtiketak zutoina jo du eta 56.ean epaileak ez du adierazi Nelson Montesek Martoni egindako penaltia.

Ondoren, andaluziarren aukera korner batean egindako erremate batean, baina Boniniren burukada kanpora joan da langa gainetik.

Eta berdinketa hautsi duen gola azken minutuan iritsi da, falta batean hasitako jokaldian. Baloia Lander Olaetxeari iritsi zaio area barruan eta honek sareetara bidali du.

Emaitza honi esker, urrezko hiru puntu lortu dituzte armaginek. 

