LaLiga Hypermotion
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Un gol de Olaetxea en el 93 da una merecida victoria al Eibar ante el Almería (1-0)

Los armeros suman tres puntos de oro para alejarse de la zona baja de la clasificación.
Eibar Almería Martón
Javi Martón, en una jugada del partido
Euskaraz irakurri: Olaetxeak 93. minutuan sartutako golak merezitako garaipena eman dio Eibarri Almeriaren aurka (1-0)
author image

EITB

Última actualización

Victoria agónica del Eibar en el partido que le ha enfrentado al Almería en Ipurua en la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion. El único gol del partido lo ha marcado Olaetxea en una jugada a balón parado.

Javi Martón ha sido uno de los protagonistas de los primeros 45 minutos. Su primera gran ocasión la ha tenido en el minuto 28, con un remate que se ha estrellado en el larguero. El pase ha sido de Corpas.

En el 42 ha llegado la respuesta del Almería en un cabezazo de Leo Baptistao desde el centro del área que se ha ido fuera ligeramente desviado.

Y en el 45, Peru Nolaskoain lo ha intentado también de cabeza, a pase de Corpas, pero el balón se le ha ido fuera por poco.

Tras el descanso, los armeros han seguido siendo superiores y han gozado de ocasiones para marcar. En el 54 Guruzeta ha estrellado el balón en el palo y en el 56 el árbitro no ha pitado penalti en una jugada entre Nelson Montes y Javi Martón.

Poco después, ocasión para los andaluces en saque de esquina que ha rematado de cabeza de Federico Bonini. El balón se ha ido fuera rozando el larguero.

Y cuanto apuntaba a un empate final, cumplido el minuto 93, ha llegado el gol de Lander Olaetxea que ha marcado en una jugada a balón parado. 

Los armeros suman así tres puntos importantísimos para empezar a poner tierra de por medio con la zona caliente de la clasificación.

Fútbol SD Eibar Goles

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X