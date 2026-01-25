Un gol de Olaetxea en el 93 da una merecida victoria al Eibar ante el Almería (1-0)
Victoria agónica del Eibar en el partido que le ha enfrentado al Almería en Ipurua en la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion. El único gol del partido lo ha marcado Olaetxea en una jugada a balón parado.
Javi Martón ha sido uno de los protagonistas de los primeros 45 minutos. Su primera gran ocasión la ha tenido en el minuto 28, con un remate que se ha estrellado en el larguero. El pase ha sido de Corpas.
En el 42 ha llegado la respuesta del Almería en un cabezazo de Leo Baptistao desde el centro del área que se ha ido fuera ligeramente desviado.
Y en el 45, Peru Nolaskoain lo ha intentado también de cabeza, a pase de Corpas, pero el balón se le ha ido fuera por poco.
Tras el descanso, los armeros han seguido siendo superiores y han gozado de ocasiones para marcar. En el 54 Guruzeta ha estrellado el balón en el palo y en el 56 el árbitro no ha pitado penalti en una jugada entre Nelson Montes y Javi Martón.
Poco después, ocasión para los andaluces en saque de esquina que ha rematado de cabeza de Federico Bonini. El balón se ha ido fuera rozando el larguero.
Y cuanto apuntaba a un empate final, cumplido el minuto 93, ha llegado el gol de Lander Olaetxea que ha marcado en una jugada a balón parado.
Los armeros suman así tres puntos importantísimos para empezar a poner tierra de por medio con la zona caliente de la clasificación.
Te puede interesar
Carla Andrés: "Me quedo con el trabajo defensivo del equipo en el día de hoy"
El Eibar ha perdido 3-0 en el derbi vasco disputado en Zubieta. Tras el partido, Andrés se ha mostrado tranquila, y ha dicho que han cometido fallos humanos.
Arene Altonaga: "El derbi será un partido complicado, la Real viene en una dinámica muy buena"
La centrocampista armera cree que la Real Sociedad tiene una plantilla "muy potente", aunque sin duda notarán la falta de Edna Imade, pero que tienen jugadoras para suplirla. Altonaga espera mejorar el resultado del año pasado y ganar "por fin". El derbi del próximo domingo se podrá seguir en directo en EITB a partir de las 11:55 horas.
Los armeros rascan un empate en Granada, pero muestran muchas carencias (0-0)
El resultado mantiene a los de Beñat San José en zona de salvación. Los dos equipos han firmado una primera parte aburrida, de dominio alterno y escasas ocasiones. No ha variado la tónica en el segundo tiempo.
El Eibar cae ante el Madrid CFF en la segunda parte (1-3)
Carmen Álvarez ha adelantado a las armeras en la primera parte, pero en la segunda el equipo madrileño ha marcado tres goles y se ha llevado la victoria.
Derrota ajustada del Eibar en Burgos (1-0)
Un gol en la segunda parte ha sido decisivo en un duelo igualado; los armeros, pese a intentarlo hasta el último minuto, no han logrado el empate.
El Eibar gana de penalti al Alhama (0-1)
El Eibar ha ganado 0-1 al Alhama en la 15ª jornada de la Liga F Moeve en un partido en el que Carmen Álvarez ha marcado el único gol del encuentro, de penalti, y en el que las armeras han ascendido a la novena plaza de la clasificación.
El Eibar renueva a Ander Madariaga hasta 2028
El joven centrocampista de Berango (23 años) posee ficha del primer equipo armero desde esta temporada.
Remontada armera para estrenar el 2026 (2-1)
Los armeros remontan un marcador adverso gracias a los goles de Álvaro Rodríguez y Javi Martón y consolidan su mejoría tras el parón navideño.
El Madrid CFF elimina al Eibar de la Copa de la Reina (3-2)
El conjunto armero ha marcado dos goles en la recta final del encuentro, pero no ha podido culminar la remontada y las de Iñaki Goikoetxea han quedado apeadas de la Copa.