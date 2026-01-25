Arene Altonaga: "Gure aukerak eduki ditugu, ez ditugu sartu, eta horrek partida baldintzatu du"
Eibarrek 3-0 galdu du Zubietan jokatutako euskal derbian. Partidaren ostean, Altonagak burumakur esan du aukerak izan dituztela baina golak sartu ez izanak partida baldintzatu duela.
Olaetxeak 93. minutuan sartutako golak merezitako garaipena eman dio Eibarri Almeriaren aurka (1-0)
Armaginek urrezko hiru puntu dituzte sailkapenaren beheko aldetik aldentzeko.
Arene Altonaga: "Derbi bat irabazteko gogoa dugu, baina Reala hirugarren postuan dago eta talde oso sendoa da"
Erdilari armaginak uste du Reala "indartsu" dagoela, nahiz eta Edna Imaderen falta nabaritu. "Trantsizioan" izango direla erantsi du, baina, hala ere, "jokalari oso onak dituzte, eta kontu handiz ibili beharko gara". Datorren igandeko derbia zuzenean jarraitu ahal izango da EITBn, 11:55etik aurrera.
Armaginek berdinketa erdietsi dute Granadan, baina gabezia asko erakutsi dituzte (0-0)
Ondorioz, Beñat San Joseren taldeak salbatzeko moduan jarraitzen du. Bi taldeek lehen zati aspergarria egin dute, abagune urrirekin. Bigarren zatian ez da norgehiagoka asko aldatu.
Eibarrek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka, bigarren zati txarraren erruz (1-3)
Carmen Alvarezek aurretik jarri ditu armaginak lehen zatian, baina bigarrenean Madrilgo taldeak hiru gol sartu ditu eta garaipena lortu du.
Eibarrek ezin izan du punturik eskuratu Burgosen aurka (1-0)
Partida parekatua izan den arren, Burgosek bigarren zatian sartutako gola erabakigarria izan da; armaginak, azken minutura arte saiatu diren arren, ez dute berdinketa lortu.
Eibarrek penaltiz irabazi dio Alhamari (0-1)
Eibarrek 0-1 irabazi dio Alhamari F Moeve Ligako 15. jardunaldian. Carmen Alvarezek sartu du partidako gol bakarra, penaltiz, eta armaginak sailkapeneko bederatzigarren postura igo dira.
Eibarrek 2028ra arte berritu du Ander Madariagaren kontratua
Berangoko erdilari gazteak (23 urte) armaginen lehen taldeko fitxa dauka denboraldi honen hasieratik.
Armaginen garaipena 2026a estreinatzeko (2-1)
Bart Ipuruan jokatutako partidan, armaginek markagailua irauli zuten Alvaro Rodriguezen eta Javi Martonen golei esker, eta garaipenak Eibarren joera ona sendotu du.
Eibarrek porrot egin du Madrilen, eta Erregina Kopatik kanpo geratu da (3-2)
Talde armaginak bi gol sartu ditu norgehiagokaren azken txanpan, baina ezin izan du emaitza irauli, eta agur esan dio Erregina Kopari.