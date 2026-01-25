Reala vs eibar (3-0)
Arene Altonaga: "Gure aukerak eduki ditugu, ez ditugu sartu, eta horrek partida baldintzatu du"

Arene Altonaga
18:00 - 20:00
Arene Altonaga. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek 3-0 galdu du Zubietan jokatutako euskal derbian. Partidaren ostean, Altonagak burumakur esan du aukerak izan dituztela baina golak sartu ez izanak partida baldintzatu duela.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Euskal Derbia

