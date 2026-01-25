Real Sociedad vs Eibar (3-0)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Carla Andrés: "Me quedo con el trabajo defensivo del equipo en el día de hoy"

Carla Andres
18:00 - 20:00
Arene Altonaga. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arene Altonaga: "Gure aukerak eduki ditugu, ez ditugu sartu, eta horrek partida baldintzatu du"

Última actualización

El Eibar ha perdido 3-0 en el derbi vasco disputado en Zubieta. Tras el partido, Andrés se ha mostrado tranquila, y ha dicho que han cometido fallos humanos. 

Fútbol SD Eibar Mujeres deportistas Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X