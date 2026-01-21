F Liga

Arene Altonaga: "Derbi bat irabazteko gogoa dugu, baina Reala hirugarren postuan dago eta talde oso sendoa da"

Arene Altonaga Eibarko erdilaria Areitioko instalazioetan. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Erdilari armaginak uste du Reala "indartsu" dagoela, nahiz eta Edna Imaderen falta nabaritu. "Trantsizio" batean izango direla erantsi du, baina, hala ere, "jokalari oso onak dituzte, eta kontu handiz ibili beharko gara".  Datorren igandeko derbia zuzenean jarraitu ahal izango da EITBn 11:55etik aurrera.

Futbola SD Eibar Real Sociedad Emakume kirolariak Moeve F Liga

