Arene Altonaga: "El derbi será un partido complicado, la Real viene en una dinámica muy buena"
La centrocampista armera cree que la Real Sociedad tiene una plantilla "muy potente", aunque sin duda notarán la falta de Edna Imade, pero que tienen jugadoras para suplirla. Altonaga espera mejorar el resultado del año pasado y ganar "por fin". El derbi del próximo domingo se podrá seguir en directo en EITB a partir de las 11:55 horas.
