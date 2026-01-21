Liga F Moeve
Arene Altonaga: "El derbi será un partido complicado, la Real viene en una dinámica muy buena"

Arene Altonaga jugadora del Eibar RP previa al derbi ante la Real
Arene Altonaga, jugadora de la SD Eibar en las instalaciones de Areitio. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Arene Altonaga Eibarreko jokalariaren prentsaurrekoa Realaren aurka Zubietan derbia jokatu aurretik F Ligan
La centrocampista armera cree que la Real Sociedad tiene una plantilla "muy potente", aunque sin duda notarán la falta de Edna Imade, pero que tienen jugadoras para suplirla. Altonaga espera mejorar el resultado del año pasado y ganar "por fin".  El derbi del próximo domingo se podrá seguir en directo en EITB a partir de las 11:55 horas.

Fútbol SD Eibar Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

