Armaginek berdinketa erdietsi dute Granadan, baina gabezia asko erakutsi dituzte (0-0)
Ondorioz, Beñat San Joseren taldeak salbazio eremuan jarraitzen du. Bi taldeek lehen zati aspergarria eskaini dute, abagune urrirekin. Bigarren zatian ez da norgehiagoka asko aldatu.
Eibarrek berdinketa (0-0) lortu du gaur Granadaren aurka Los Carmenes futbol-zelaian, baina armaginek gabezia asko erakutsi dituzte, batez ere erasoan. Emaitzak salbazio zonan mantentzen ditu gipuzkoarrak, nahiz eta Hypermotion Ligako bisitari txarrena izan.
Granada 0-Eibar 0 neurketaren laburpena
Bi taldeek lehen zati aspergarria eskaini dute, abagune urrirekin. Sergio Alvarezi gol bat baliogabetu diote, Javi Marton jokoz kanpo egoteagatik, eta Alvaro Rodriguez armaginak txartel gorria ikusi ahal izan du, baina epaileak ez dio bigarren txartel horia atera 30. minutuan.
Ander Madak, erremate txar batean, Beñat San Joseren mutilen aukerarik onena izan du. Bestaldean, Jose Arnaizek etxekoak markagailuan aurretik jarri ahal izan ditu urrunetik egindako jaurtiketa baten bidez, bainba zutoinean jo du. Ruben Alcarazek ere gola gertu izan du, baina bere takoikadak ez du aterik aurkitu.
Bigarren zatian, Granada ezinean, zehaztasunik gabe eta oso urduri aritu da, minutuak aurrera joan ahala gero eta konformistagoa izan den eta aurkariaren zelaia ia zapaldu ez duen Eibarren aurka.
Nahiz eta Jon Bautistak, zelairatu bezain laster, Eibar aurretik jartzeko aukera izan arren, azken minutuetan garaipenaren bila joan dena Granada izan da. Jon Mikel Magunagoitiak Ruben Alcarazen gola saihestu du, eta Sergio Ruizen burukada bat kanpora joan da.
Fitxa teknikoa:
0 Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo (Hormigo, 73.m); Ruben Alcaraz, Alemañ (Sergio Ruiz, 68.m), Alex Sola (Pablo Saenz, 83.m), Jose Arnaiz (Rodelas, 68.m); Pascual eta Petit (Bouldini, 73.m).
0 Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Alvaro (Javi Martinez, 60.m); Sergio Alvarez, Olaetxea; Mada (Magunazelaia, 81. m), Guruzeta, Corpas; eta Marton (Bautista, 81. m).
Epailea: Sergio Claudiu valentziarra. Txartel horia erakutsi die Rodelas (75.m) eta Ruben Alcaraz (88.m) Granadako jokalariei, eta Alvaro (18.m), Olaetxea (22.m), Marton (54.m), Marco Moreno (67.m) eta Corpas (76.m) armaginei.
Bigarren Mailako 22. jardunaldiko partida jokatu dute Los Carmenes futbol-zelaian, 9.592 ikusleren aurrean. Hasi aurretik minutu bateko isilunea egin dute iganden Kordoban izandako tren-istripuan hildakoen omenez.
Zure interesekoa izan daiteke
Eibarrek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka, bigarren zati txarraren erruz (1-3)
Carmen Alvarezek aurretik jarri ditu armaginak lehen zatian, baina bigarrenean Madrilgo taldeak hiru gol sartu ditu eta garaipena lortu du.
Eibarrek ezin izan du punturik eskuratu Burgosen aurka (1-0)
Partida parekatua izan den arren, Burgosek bigarren zatian sartutako gola erabakigarria izan da; armaginak, azken minutura arte saiatu diren arren, ez dute berdinketa lortu.
Eibarrek penaltiz irabazi dio Alhamari (0-1)
Eibarrek 0-1 irabazi dio Alhamari F Moeve Ligako 15. jardunaldian. Carmen Alvarezek sartu du partidako gol bakarra, penaltiz, eta armaginak sailkapeneko bederatzigarren postura igo dira.
Eibarrek 2028ra arte berritu du Ander Madariagaren kontratua
Berangoko erdilari gazteak (23 urte) armaginen lehen taldeko fitxa dauka denboraldi honen hasieratik.
Armaginen garaipena 2026a estreinatzeko (2-1)
Bart Ipuruan jokatutako partidan, armaginek markagailua irauli zuten Alvaro Rodriguezen eta Javi Martonen golei esker, eta garaipenak Eibarren joera ona sendotu du.
Eibarrek porrot egin du Madrilen, eta Erregina Kopatik kanpo geratu da (3-2)
Talde armaginak bi gol sartu ditu norgehiagokaren azken txanpan, baina ezin izan du emaitza irauli, eta agur esan dio Erregina Kopari.
Eibar garaipenaren bidera itzuli da Valladolid menderatuta (3-0)
Armaginak hasieratik bukaeraraino nagusitu dira, eta emaitza honekin amaiera eman diote bolada txarrari, bost jardunalditan garaipenik lortu gabe egon eta gero.
Eibarrek ezin izan du Elxen aurka (0-1), eta Errege Kopatik kanpo gelditu da
Adam Boayar Elxeko jokalariak egin du, 27. minutuan, final-hamaseirenetako kanporaketan erabakigarria izan den gola, Ipuruan. 71. minutuan, Dituro atezainak penalti bat gelditu dio Jose Corpasi.
Eibarrek Valladoliden aurkako partidarako sarrerak oparituko ditu jostailu berrien truke
Talde gipuzkoarrak kanpaina solidario bat martxan jarri du, Gurutze Gorrierekin elkarlanean, kanpainaren helburua, zailtasunak dituzten familiei, joku eta jostailu hezigarri, berri, “ez belikoak” eta “ez sexistak” ematea da.