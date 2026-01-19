Hypermotion Liga
Armaginek berdinketa erdietsi dute Granadan, baina gabezia asko erakutsi dituzte (0-0)

Ondorioz, Beñat San Joseren taldeak salbazio eremuan jarraitzen du. Bi taldeek lehen zati aspergarria eskaini dute, abagune urrirekin. Bigarren zatian ez da norgehiagoka asko aldatu.

Granada-Eibar Liga Hypermotion
Irudia: SD Eibar
AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek berdinketa (0-0) lortu du gaur Granadaren aurka Los Carmenes futbol-zelaian, baina armaginek gabezia asko erakutsi dituzte, batez ere erasoan. Emaitzak salbazio zonan mantentzen ditu gipuzkoarrak, nahiz eta Hypermotion Ligako bisitari txarrena izan.

Granada 0-Eibar 0 neurketaren laburpena

Bi taldeek lehen zati aspergarria eskaini dute, abagune urrirekin. Sergio Alvarezi gol bat baliogabetu diote, Javi Marton jokoz kanpo egoteagatik, eta Alvaro Rodriguez armaginak txartel gorria ikusi ahal izan du, baina epaileak ez dio bigarren txartel horia atera 30. minutuan.

Ander Madak, erremate txar batean, Beñat San Joseren mutilen aukerarik onena izan du. Bestaldean, Jose Arnaizek etxekoak markagailuan aurretik jarri ahal izan ditu urrunetik egindako jaurtiketa baten bidez, bainba zutoinean jo du. Ruben Alcarazek ere gola gertu izan du, baina bere takoikadak ez du aterik aurkitu.

Bigarren zatian, Granada ezinean, zehaztasunik gabe eta oso urduri aritu da, minutuak aurrera joan ahala gero eta konformistagoa izan den eta aurkariaren zelaia ia zapaldu ez duen Eibarren aurka.

Nahiz eta Jon Bautistak, zelairatu bezain laster, Eibar aurretik jartzeko aukera izan arren, azken minutuetan garaipenaren bila joan dena Granada izan da. Jon Mikel Magunagoitiak Ruben Alcarazen gola saihestu du, eta Sergio Ruizen burukada bat kanpora joan da.

Fitxa teknikoa:

0 Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo (Hormigo, 73.m); Ruben Alcaraz, Alemañ (Sergio Ruiz, 68.m), Alex Sola (Pablo Saenz, 83.m), Jose Arnaiz (Rodelas, 68.m); Pascual eta Petit (Bouldini, 73.m).

0 Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Alvaro (Javi Martinez, 60.m); Sergio Alvarez, Olaetxea; Mada (Magunazelaia, 81. m), Guruzeta, Corpas; eta Marton (Bautista, 81. m).

Epailea: Sergio Claudiu valentziarra. Txartel horia erakutsi die Rodelas (75.m) eta Ruben Alcaraz (88.m) Granadako jokalariei, eta Alvaro (18.m), Olaetxea (22.m), Marton (54.m), Marco Moreno (67.m) eta Corpas (76.m) armaginei.

Bigarren Mailako 22. jardunaldiko partida jokatu dute Los Carmenes futbol-zelaian, 9.592 ikusleren aurrean. Hasi aurretik minutu bateko isilunea egin dute iganden Kordoban izandako tren-istripuan hildakoen omenez.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

