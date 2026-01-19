Los armeros rascan un empate en Granada, pero muestran muchas carencias (0-0)
La SD Eibar ha rascado este lunes un empate (0-0) ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes, pero los armeros han mostrado muchas carencias, especialmente en el plano atacante. El resultado mantiene a los guipuzcoanos en zona de salvación pese a ser el peor visitante de la categoría.
Resumen del Granada 0-Eibar 0
Los dos equipos han firmado una primera parte aburrida, de dominio alterno y escasas ocasiones en la que hubo tiempo para la polémica con un gol anulado al visitante Sergio Álvarez por fuera de juego posicional de Javi Martón y la posible expulsión del armero Álvaro Rodríguez que no consideró el árbitro al perdonarle la segunda amarilla a la media hora.
Ander Mada, con un mal remate, ha dispuesto de la mejor ocasión de los de Beñat San José, mientras que en los locales han rozado el gol José Arnaiz con un chut lejano al palo y Rubén Alcaraz con un taconazo que no ha encontrado portería por poco.
No ha variado la tónica en el segundo tiempo, con un Granada incapaz, impreciso y muy nervioso ante un Eibar cada vez más conformista con el paso de los minutos y que apenas ha pisado el campo rival.
Pese a que Jon Bautista ha rozado el gol del Eibar nada más entrar al campo, quien se ha volcado en los últimos minutos en busca del triunfo fue el Granada, con Jon Mikel Magunagoitia evitando el tanto ante Rubén Alcaraz y con un cabezazo fuera de Sergio Ruiz en franca posición para marcar.
Ficha técnica:
0 Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo (Hormigo, m.73); Rubén Alcaraz, Alemañ (Sergio Ruiz, m.68), Álex Sola (Pablo Sáenz, m.83), José Arnaiz (Rodelas, m.68); Pascual y Petit (Bouldini, m.73).
0 Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Álvaro (Javi Martínez, m.60); Sergio Álvarez, Olaetxea; Mada (Magunazelaia, m.81), Guruzeta, Corpas; y Martón (Bautista, m.81).
Árbitro: Sergio Claudiu (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Rodelas (m.75) y Rubén Alcaraz (m.88), y a los visitantes Álvaro (m.18), Olaetxea (m.22), Martón (m.54), Marco Moreno (m.67) y Corpas (m.76).
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 9592 espectadores, según cifra oficial. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de tren de este domingo en Córdoba.
