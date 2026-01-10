HYPERMOTION LIGA

Eibarrek ezin izan du punturik eskuratu Burgosen aurka (1-0)

Partida parekatua izan den arren, Burgosek bigarren zatian sartutako gola erabakigarria izan da; armaginak, azken minutura arte saiatu diren arren, ez dute berdinketa lortu.

Burgos vs. Eibar

Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Eibarrek galdu egin du Burgosen aurka (1-0) El Plantio zelaian, Hypermotion ligako 21. jardunaldiko neurketan. Partida oso parekatua eta aukera gutxikoa izan da.

Polemikarekin hasi da partida: lehen minutuan, Iñigo Cordobak gola sartu du, baina ez da balekoa izan, jokoz kanpo baitzegoen. Hortik aurrera, lehen zatia orekatua izan da, Eibarrek, ordea, zailtasunak izan ditu baloiaren jabetza lortzeko eta aurkariaren zelaian nagusitzeko.

Atsedenaldiaren ostean, Burgosek aurrerapausoa eman du eta presioa handitu du, Eibarri atzera egitera behartuta. Armaginek arazoak izan dituzte, ez dira gai izan, ez jokaldi luzeak kateatzeko, ez lerroen artean hutsuneak aurkitzeko.

61. minutuan, partidako gol bakarra heldu da, Burgosen jokaldi bikain baten ondoren, Iñigo Cordobak 1-0koa ezarri du.

Eibar berdinketa bilatzen saiatu da azken minutura arte, baina ez da gai izan abagune argirik sortzeko; Burgosek, berriz, abantaila ondo kudeatu du amaierara arte.

1-0: Iñigo Cordobaren gola

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga Golak

