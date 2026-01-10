Derrota ajustada del Eibar en Burgos (1-0)
Un gol en la segunda parte ha sido decisivo en un duelo igualado; los armeros, pese a intentarlo hasta el último minuto, no han logrado el empate.
El Eibar ha caído por 1-0 ante el Burgos en El Plantío, en un encuentro correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga Hypermotion marcado por la igualdad y la falta de ocasiones claras.
El partido ha comenzado con polémica en el primer minuto, cuando un gol de Iñigo Córdoba ha sido anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. A partir de ahí, la primera parte ha transcurrido sin goles y con un juego equilibrado, aunque el Eibar ha sufrido para imponerse en posesión y en las disputas en campo contrario.
Tras el descanso, el Burgos ha dado un paso adelante y ha aumentado su presión, obligando al Eibar a replegarse cerca de su área. Los armeros han tenido problemas para mantener posesiones largas y encontrar espacios, mientras que los locales han impuesto un ritmo más alto.
El único gol del partido ha llegado tras una jugada bien elaborada del Burgos, culminada por Iñigo Córdoba para establecer el 1-0.
En el tramo final, el Eibar ha intentado reaccionar adelantando líneas, pero sin generar ocasiones claras, y el Burgos ha sabido gestionar su ventaja hasta el pitido final.
1-0: Gol de Iñigo Córdoba
