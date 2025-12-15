Eibarrek Valladoliden aurkako partidarako sarrerak oparituko ditu jostailu berrien truke
Talde gipuzkoarrak kanpaina solidario bat martxan jarri du, Gurutze Gorrierekin elkarlanean, kanpainaren helburua, zailtasunak dituzten familiei, joku eta jostailu hezigarri, berri, “ez belikoak” eta “ez sexistak” ematea da.
Eibarrek sarrerak oparituko ditu ostiral honetako partidarako, Valladoliden aurka, jostailuen truke. Talde gipuzkoarrak elkartasun kanpaina bat abian jarri du, Gurutze Gorrierekin elkarlanean, kanpainaren helburua, zailtasunak dituzten familiei, joku eta jostailu hezigarri, berri, “ez belikoak” eta “ez sexistak” ematea da.
Jostailuen bilketa astelehen honetan hasi da, Ipuruako Orsaixan eremuan, eta 21era arte zabalik egongo da, hala ere, doako sarrerak eskuratzeko, gutxienez neurketa hasi baino bi ordu lehenago agertu beharko da bertan.
Orsaixan espazioan baita ere, haurrek Olentzerori idatzitako eskutitzak uzteko postontzi bat egonen da.
Eibarrek merituzko puntua lortu du Atleticoren aurka (2-2)
Eibarrek bina berdindu du igande honetan Atletico Madrilen aurka F Moeve Ligako 14. jardunaldiko partida. Carla Andresek eta Emma Morenok aurretik jarri dituzte armaginak, Jensenen golari erantzunez, baina Boe Risak markagailua parekatu du, penaltiz.
Eibarrek puntu gazi-gozoa lortu du Kordoban (0-0)
Talde armaginak berdinketa lortu du Kordobaren aurka etxetik kanpo, baina bosgarren neurketa pilatu du garaipenik lortu gabe, eta, ondorioz, jaitsierako postuetan jarraitzen du.
Hirugarren porrota jarraian jaso du Eibarrek (1-2)
Bigarren zati osoan zehar Eibar partidaren agintea hartzen saiatu da markagailuari buelta emateko, baina ez da posible izan eta hirugarren porrota jarraian jaso du.
Altonagaren golak garaipena eman dio Eibarri Logroñon (0-1)
Eibarrek 0-1 gainditu du Logroño F Moeve Ligako 13. jardunaldian. Arene Altonagak sartu du armaginei garaipena eman dien gola.
Pontevedra-Eibar Errege Kopako norgehiagokaren laburpena (0-3)
Eibarrek partida serioa egin du Pontevedran eta Errege Kopako final-hamaseirenetarako sailkapena lortu du. Javi Martonek, Corpasek eta Magunazelaiak egin dituzte Beñat San Joseren taldearen golak.
Eibarrek partida serio eta eraginkorra egin du Pontevedran, Kopan sailkapena lortzeko (0-3)
Javi Martonek, Corpasek eta Magunazelaiak egin dituzte Beñat San Joseren taldearen golak. Galiziako futbol-zelaiaren baldintzetara egokitzen jakin dute armaginek.
Eibarrek jipoia jaso du Santanderren (4-0)
Armaginak ez dira Racingen maila berdintzeko gai izan, eta jaitsiera postuetan jarraitzen dute.
Eibarrek denboraldiko kontuak onartu ditu botoen % 88,2rekin
Batzarrean 899 akziodun izan dira, aurrez aurre edo telematikoki parte hartu dutenak. Horiek 16.463 akzio ordezkatu dituzte, hau da, % 35,6.
Eibarrek Zaragoza azken sailkatuaren aurka galdu du Ipuruan (1-2)
Armaginak aurreratu dira markagailuan, Peru Nolaskoainek sartutako golari esker, baina Zaragozak emaitza irauli du, 27. minututik jokalari bat gutxiagorekin aritu bada ere.