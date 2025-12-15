El Eibar regalará entradas para el encuentro de este viernes, ante el Valladolid, a cambio de juguetes nuevos. El conjunto guipuzcoano ha puesto en marcha una campaña solidaria dirigida a niños sin recursos, en colaboración con la Cruz Roja, el objetivo de la campaña es proporcionar juegos y juguetes educativos nuevos, “no bélicos” y “no sexistas” a las familias con dificultades.

La recogida de juguetes ha comenzado este lunes en el espacio Orsaixan de Ipurua y continuará hasta el día 21, aunque para obtener una entrada gratis se deberá acudir al menos dos horas antes del comienzo del choque liguero.

En el espacio Orsaixan habrá también un buzón para que los niños entreguen sus cartas para Olentzero.