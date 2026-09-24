El Athletic dispondrá de 1019 localidades más en San Mamés tras la retirada de invitaciones, explica Uriarte

Este jueves, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha detallado las decisiones que ha tomado la Junta Directiva que lidera en torno a las invitaciones que distintos colectivos recibían, hasta ahora, para los partidos de San Mamés; el beneficio económico será de 1,3 millones. Uriarte, además, ha manifestado su decepción con la reacción de algunos expresidentes del club rojiblanco. “El Athletic no está en economía de guerra”, ha destacado.