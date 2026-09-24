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El Athletic dispondrá de 1019 localidades más en San Mamés tras la retirada de invitaciones, explica Uriarte

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Mikel Gonzalez eta Jon Uriarte (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athleticek 1.019 sarrera gehiago izango ditu San Mamesen, gonbidapenak murriztuta, Uriartek azaldu duenez
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Este jueves, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha detallado las decisiones que ha tomado la Junta Directiva que lidera en torno a las invitaciones que distintos colectivos recibían, hasta ahora, para los partidos de San Mamés; el beneficio económico será de 1,3 millones. Uriarte, además, ha manifestado su decepción con la reacción de algunos expresidentes del club rojiblanco. “El Athletic no está en economía de guerra”, ha destacado.

Fútbol San Mamés Jon Uriarte Aitor Elizegi LaLiga EA Sports Athletic Club

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