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Gerenabarrena: “Tengo mil sueños con el Athletic y estoy seguro de que los iré cumpliendo”
Euskaraz irakurri: Gerenabarrena: “Nire helburua betirako Athleticen geratzea da”
Beñat Gerebarrena debutó con el Athletic ante el Sevilla. El centrocampista fue titular en aquel partido, también ante el Celta y Atlético de Madrid. El lekeitiarra está encantado con la confianza depositada por Edin Terzic y tiene claro que quiere quedarse "durante muchos años" en el club rojiblanco.
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