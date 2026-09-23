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Gerenabarrena: “Tengo mil sueños con el Athletic y estoy seguro de que los iré cumpliendo”

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Beñat Gerebarrena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gerenabarrena: “Nire helburua betirako Athleticen geratzea da”
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Última actualización

Beñat Gerebarrena debutó con el Athletic ante el Sevilla. El centrocampista fue titular en aquel partido, también ante el Celta y Atlético de Madrid. El lekeitiarra está encantado con la confianza depositada por Edin Terzic y tiene claro que quiere quedarse "durante muchos años" en el club rojiblanco.

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