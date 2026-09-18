Athletic vs. Alavés
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Terzic: “Enfoco el partido en cómo jugar y en cómo ser mejores"

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LEZAMA(BIZKAIA), 18/09/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, previa al encuentro que el conjunto rojiblanco disputará el próximo sábado contra el Deportivo Alavés en el estadio de San Mamés.EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Terzic: "Partida nola jokatu eta hobeak nola izan aztertzen dut"
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Última actualización

El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el derbi que disputarán el sábado ante el Deportivo Alavés, en San Mamés, en la 7ª jornada de LaLiga EA Sports.

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