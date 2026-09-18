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Terzic: “Enfoco el partido en cómo jugar y en cómo ser mejores"
Euskaraz irakurri: Terzic: "Partida nola jokatu eta hobeak nola izan aztertzen dut"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el derbi que disputarán el sábado ante el Deportivo Alavés, en San Mamés, en la 7ª jornada de LaLiga EA Sports.
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