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Terzic desvela que la única baja segura es la de Vivian y que Iñaki Williams está “totalmente disponible"

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LEZAMA(BIZKAIA), 15/09/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, ha ofrecido este martes una rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Edin Terzic, entrenador del Athletic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Edin Terzic Athleticeko entrenatzailearen prentsaurrekoa Levanteren aurkako partidaren atarian
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Además, el técnico alemán ha explicado en la rueda de prensa previa al partido frente al Levante que Canales y Guruzeta ya han trabajado con el grupo y están prácticamente recuperados de sus problemas físicos.

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