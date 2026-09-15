Terzic desvela que la única baja segura es la de Vivian y que Iñaki Williams está “totalmente disponible"
Además, el técnico alemán ha explicado en la rueda de prensa previa al partido frente al Levante que Canales y Guruzeta ya han trabajado con el grupo y están prácticamente recuperados de sus problemas físicos.
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Galarreta: “Después de empezar perdiendo, un punto está bien"
El jugador del Athletic Club se ha referido al empate cosechado este sábado ante el Elche (1-1) en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga EA Sports disputado en San Mamés.
El Athletic rescata un punto ante el Elche (1-1)
Buonanotte ha adelantado al equipo andaluz de penalti, pero un gol en propia de Chust ha igualado el marcador para dar un punto al equipo vasco.
El Athletic sufre para sumar un punto ante el Espanyol (2-2)
El Athletic Club ha empatado a dos ante el Espanyol en la tercera jornada de la Liga F Moeve. Los goles de Azkona y Torre han empatado dos veces el marcador en un choque en el que las vascas han fallado un penalti y el rival ha acabado con 10.
Edin Terzic: “El Elche es un equipo valiente y nosotros tendremos que ser también valientes a la hora de jugar"
Los bilbaínos reciben el sábado en San Mamés al Elche en la 5ª jornada de la Liga EA Sports. El objetivo de los de Terzic es lograr su tercera victoria consecutiva.
Gorka Guruzeta sufre una lesión moderada en el isquiotibial de su pierna derecha
El delantero del Athletic, de esta manera, apunta a ser baja el sábado, en el partido que el equipo bilbaíno juega en San Mamés ante el Elche, y es duda para los dos encuentros de la semana que viene, frente al Levante y el Alavés.
Johaneko, jugador del Athletic: “Estoy muy orgulloso. Hay que seguir trabajando para tener minutos”
Louis-Jean Johaneko ha debutado esta temporada con el primer equipo, y ha compartido sus sensaciones en rueda de prensa.
El Athletic vence en Logroño con diez (0-1)
El Athletic Club ha sumado su segunda victoria consecutiva en la Liga F Moeve tras vencer este domingo al Logroño fuera de casa gracias a un gol de Maddi Torre y a pesar de jugar con una menos desde el minuto 15.
Robert Navarro: “Hemos arrancado la 2ª parte de forma espectacular"
El Athletic Club ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid en San Mamés en la 4ª jornada de la Liga EA Sports, con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet.
El Athletic de Terzic logra una gran victoria tras golear al Atlético en San Mamés (3-0)
El Athletic ha comenzado la segunda mitad como un vendaval y en apenas tres minutos ya ganaba 2-0 gracias a sendos zarpazos de Nico Williams y Robert Navarro. Oihan Sancet ha firmado la sentencia en el minuto 89.