Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Johaneko, jugador del Athletic: “Estoy muy orgulloso. Hay que seguir trabajando para tener minutos”

Publicidad
Louis-Jean Johaneko, jugador del Athletic
18:00 - 20:00
Louis-Jean Johaneko, jugador del Athletic
Euskaraz irakurri: Johaneko, Athleticeko jokalaria: "Oso harro nago. Lanean jarraitu behar da minutuak izateko "
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Louis-Jean Johaneko ha debutado esta temporada con el primer equipo, y ha compartido sus sensaciones en rueda de prensa.

Athletic Club Fútbol LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X