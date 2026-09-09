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Gorka Guruzeta sufre una lesión moderada en el isquiotibial de su pierna derecha

El delantero del Athletic, de esta manera, apunta a ser baja el sábado, en el partido que el equipo bilbaíno juega en San Mamés ante el Elche, y es duda para los dos encuentros de la semana que viene, frente al Levante y el Alavés.
Gorka Guruzeta (Athletic)
Gorka Guruzeta, en San Mamés. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Gorka Guruzetak lesio moderatua du eskuin belauneko iskiotibialean
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Última actualización

El delantero del Athletic Gorka Guruzeta sufre una lesión moderada en el isquiotibial de su pierna derecha, según ha anunciado este miércoles el club bilbaíno. Guruzeta, de esta manera, apunta a ser baja el sábado, en el partido que el conjunto vasco juega en San Mamés ante el Elche, y es duda para los dos encuentros de la semana que viene, frente al Levante, en Valencia, el miércoles, y el Alavés, en Bilbao, el próximo sábado.

El parte médico hecho público por el Athletic dice así: “Tras las pruebas realizadas al jugador Gorka Guruzeta se ha confirmado que sufre una lesión muscular moderada en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Queda pendiente de evolución”.

Guruzeta, en lo que va de temporada, ha intervenido en los cuatro partidos que ha jugado el Athletic, y ha sido titular en dos de ellos. 

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