Athletic vs Atlético de Madrid (3-0)
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Robert Navarro: “Hemos arrancado la 2ª parte de forma espectacular"

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Robert Navarro athletic
18:00 - 20:00

Robert Navarro, jugador del Athletic. Imagen: EiTB.

Euskaraz irakurri: Oihan Sancet: "Partida ikaragarria egin dugu"
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Última actualización

El Athletic Club ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid en San Mamés en la 4ª jornada de la Liga EA Sports, con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet. 

Gran victoria del Athletic en San Mamés ante el Atlético (3-0)
Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports Oihan Sancet

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