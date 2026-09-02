El Athletic cede a Adama Boiro al West Ham United

El Athletic ha cedido al lateral izquierdo Adama Boiro al West Ham United, según ha anunciado el club vasco. El defensa jugará en el conjunto londinense en la temporada 2026-2027, si bien su nuevo equipo cuenta con una opción de compra sobre el futbolista. El West Ham United compite, actualmente, en la Championship, que es la segunda división de Inglaterra.

Adama Boiro, precisa el Athletic, tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2029. Procedente de Osasuna, fichó por el Athletic en enero de 2024, y debutó en su primer equipo en la temporada 2024-2025. En total, ha sido alineado en 45 partidos, entre Liga, Copa, Liga Europa, Liga de Campeones y Supercopa. El Athletic ha ingresado un fijo por la operación.