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El Athletic cede a Adama Boiro al West Ham United

El lateral izquierdo jugará en el club londinense en la temporada 2026-2027, si bien su nuevo equipo cuenta con una opción de compra. El West Ham United compite en la Championship, que es la segunda división de Inglaterra.
Adama Boiro (Athletic)
Adama Boiro debutó con el primer equipo del Athletic en 2024. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Adama Boiro West Ham United taldean arituko da, Athleticek utzita
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha cedido al lateral izquierdo Adama Boiro al West Ham United, según ha anunciado el club vasco. El defensa jugará en el conjunto londinense en la temporada 2026-2027, si bien su nuevo equipo cuenta con una opción de compra sobre el futbolista. El West Ham United compite, actualmente, en la Championship, que es la segunda división de Inglaterra.

Adama Boiro, precisa el Athletic, tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2029. Procedente de Osasuna, fichó por el Athletic en enero de 2024, y debutó en su primer equipo en la temporada 2024-2025. En total, ha sido alineado en 45 partidos, entre Liga, Copa, Liga Europa, Liga de Campeones y Supercopa. El Athletic ha ingresado un fijo por la operación. 

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