Unai Vencedor rescinde su contrato con el Athletic y ficha por el Burgos

Unai Vencedor ha alcanzado un acuerdo con el Athletic Club para la rescisión del contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2027 y fichar por el Burgos, de LaLiga Hypermotion, según han confirmado ambos clubes.

El centrocampista, de 25 años, pone fin a su etapa como rojiblanco con 82 partidos oficiales disputados y el título de la Supercopa.

Formado en Lezama tras llegar desde el Santutxu FC, Vencedor alcanzó el Bilbao Athletic sin pasar por el Basconia y debutó con el primer equipo en la temporada 2019/20 bajo las órdenes de Gaizka Garitano. Con Marcelino García Toral ganó protagonismo y llegó a ser titular en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona.

En las últimas temporadas, el centrocampista ha continuado su carrera lejos de Bilbao mediante tres cesiones consecutivas al Eibar, al Racing de Santander y al Levante, donde ha competido en LaLiga EA Sports.

El Athletic agradece su "compromiso y dedicación" durante su trayectoria en el club y le ha deseado "la mejor de las suertes" en su futuro personal y profesional.