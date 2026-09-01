El Athletic cede a Andoni Gorosabel al Espanyol
El Athletic ha cedido al lateral derecho Andoni Gorosabel al Espanyol, según ha anunciado el club vasco este martes por la noche. Gorosabel jugará durante la temporada 2026-2027 en el club catalán, que tiene, además, sobre el futbolista una opción de compra obligatoria sujeta a objetivos.
El jugador guipuzcoano ha permanecido durante dos temporadas en el Athletic; antes, había jugado en el Alavés y en la Real Sociedad, en cuya cantera se formó.
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Iñaki Williams y Unai Simón hablan sobre el problema con el club
Los jugadores del Athletic Club Iñaki Williams y Unai Simón han hablado sobre cómo está la situación actual entre los jugadores y el club. Han destacado que el descontento "no es solo de los jugadores" y que tienen una conversación pendiente.
Iñaki Williams: “Este es el camino a seguir"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la victoria ante el Celta (0-2) en la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado contento por el buen partido realizado por el equipo, sobre todo en la primera parte.
El Athletic espanta los fantasmas ganando al Celta (0-2)
Con una primera parte espectacular y con goles de Berenguer y Navarro, los 'leones' han sido muy superiores al rival y han logrado la primera victoria de la temporada.
El Athletic arranca bien la Liga derrotando al Badalona (3-1)
El Athletic Club ha ganado 3-1 ante el Badalona en el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga F Moeve disputado este domingo en Lezama. Víctor Marín se ha estrenado con brillantez en el banquillo rojiblanco. Los goles de Pinedo, Azkona y Amezketa han dado la victoria a las vascas.
Terzić no quiere “distracciones" por el conflicto de los jugadores con el club
El entrenador del Athletic, Edin Terzic, ha subrayado que no quiere "distracciones en el campo" ante el Celta debido al conflicto que mantienen sus futbolistas con los dirigentes del club, que se supo después del partido del jueves ante el Barcelona.
Los jugadores del Athletic no atendieron a los medios en Barcelona “por un problema interno en el club"
El hecho se produjo tras la decisión de los rectores de la entidad bilbaína de retirar las invitaciones para los partidos de San Mamés a los empleados del club, entre ellos los miembros del primer equipo. LaLiga sancionara al Athletic Club por lo sucedido, ya que los jugadores están obligados a comparecer.
El Athletic sale de vacío del Camp Nou (2-0)
Los de Edin Terzic suman su segunda derrota en dos jornadas ante un Barcelona que ha generado más ocasiones. Los goleadores azulgranas han sido Raphinha y Fermín, a pesar de una gran actuación de Unai Simón por parte bilbaína.
El Athletic muestra su desacuerdo con Apelación por desestimar el recurso sobre Yuri
El club recuerda que el análisis del Comité Técnico de Árbitros publicado el pasado martes concluía que la acción por la que fue expulsado el jugador debía haberse resuelto con "tiro libre directo sin tarjeta".
Edin Terzic: “Mañana juega el Athletic contra el Barça, no Terzic contra Flick”
El técnico alemán del Athletic analiza el duelo frente al Barcelona, partido que los rojiblancos afrontan con las bajas de Yuri, Vivian, Egiluz y Prados.