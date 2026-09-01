El Athletic cede a Andoni Gorosabel al Espanyol

El Athletic ha cedido al lateral derecho Andoni Gorosabel al Espanyol, según ha anunciado el club vasco este martes por la noche. Gorosabel jugará durante la temporada 2026-2027 en el club catalán, que tiene, además, sobre el futbolista una opción de compra obligatoria sujeta a objetivos.

El jugador guipuzcoano ha permanecido durante dos temporadas en el Athletic; antes, había jugado en el Alavés y en la Real Sociedad, en cuya cantera se formó.