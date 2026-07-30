Elene Guturbay renueva su contrato con el Athletic hasta 2029

Elene Guturbay y el Athletic han alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato de la centrocampista hasta 2029. La jugadora de Deusto, de 18 años, acaba de proclamarse campeona de Europa sub-19 con la selección española en Bosnia.

La trayectoria de la joven promesa no ha pasado desapercibida para nadie hasta ahora. Gurutbay debutó con el primer equipo femenino el pasado 7 de diciembre de 2025. Desde entonces, la jugadora ha disputado 21 partidos oficiales, en los que ha anotado un gol. En su primera temporada en la élite participó en 18 encuentros de Liga F, dos de Copa de la Reina y uno de la Supercopa, rozando los 1.000 minutos de juego.

Por si fuera poco, además de convertirse en una cara habitual del primer equipo, la jugadora de Deusto contribuyó al ascenso del filial rojiblanco a Primera Federación, disputando ocho encuentros y marcando dos goles.

Desde el club indican que "a nivel internacional, Gurtubay continúa consolidándose como una de las futbolistas con gran proyección. Este verano ha conquistado, por segundo año consecutivo, el Campeonato de Europa sub-19 con la selección española, desempeñando un papel destacado".

Elene Guturbay, por su parte, ha declarado que "Es un un paso adelante en mi carrera y estoy muy agradecida por la confianza, además de sentirme muy alegre por continuar en este gran proyecto. Es el club de mi vida y me siento muy orgullosa de poder representarlo. Es muy especial poder llevar esta camiseta".