Entrenamiento, en Lezama
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El nuevo Athletic de Edin Terzic ilusiona a la afición rojiblanca: “Se puede hacer algo grande”

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Athleticzaleak Lezaman
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Edin Terzicen Athletic berriak ilusioa berpiztu du zale zuri-gorrien artean: “Proiektu oso ona da”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo bilbaíno ha entrenado, este jueves, en Lezama, a puerta abierta, ante en torno a 500 aficionadas y aficionados. Las primeras impresiones que deja el nuevo entrenador, Edin Terzic, son positivas, a juicio de la mayoría de las personas entrevistadas por EITB.

Fútbol Instalaciones de Lezama Edin Terzić LaLiga EA Sports Athletic Club

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