Nico Serrano, con una lesión muscular leve, no entrena con sus compañeros, en el Athletic

El jugador del Athletic Nico Serrano sufre una lesión muscular leve, y no ha entrenado, este lunes, con normalidad con sus compañeros, según ha anunciado el club bilbaíno.

En concreto, el futbolista navarro presenta esa lesión en el recto anterior izquierdo, ha precisado el Athletic.

Así, el equipo que entrena Edin Terzic cuenta con dos jugadores con problemas físicos, en este inicio de la pretemporada: Andoni Gorosabel, y el propio Nico Serrano.