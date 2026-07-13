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Nico Serrano, con una lesión muscular leve, no entrena con sus compañeros, en el Athletic

El jugador navarro presenta la lesión en el recto anterior izquierdo.
Nico Serrano (Athletic)
Nico Serrano, en un partido de la temporada 2025-2026. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Nico Serranok gihar-lesio arina du, eta ez da taldekideekin aritu, Athleticen
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Athletic Nico Serrano sufre una lesión muscular leve, y no ha entrenado, este lunes, con normalidad con sus compañeros, según ha anunciado el club bilbaíno.

En concreto, el futbolista navarro presenta esa lesión en el recto anterior izquierdo, ha precisado el Athletic.

Así, el equipo que entrena Edin Terzic cuenta con dos jugadores con problemas físicos, en este inicio de la pretemporada: Andoni Gorosabel, y el propio Nico Serrano.

Fútbol Lesiones Athletic Club

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