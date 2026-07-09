Maddi Torre renueva por una temporada con el Athletic, hasta 2027

La defensa central Maddi Torre ha renovado por una temporada, hasta 2027, su contrato con el Athletic, tal y como ha anunciado este jueves el club bilbaíno. Torre, de 30 años, nacida en San Sebastián y criada en Sopela, salió del Athletic en 2016, tras ganar la Liga de la temporada 2015-2016, y regresó al equipo rojiblanco en 2023: “Tengo la energía de cuando tenía 18 años, la misma ambición”, ha destacado, tras renovar.

En su trayectoria en Primera División, la defensa ha jugado, además de en el Athletic, en el Santa Teresa, en el Real Betis y en la Real Sociedad. En su palmarés figura, como ha quedado dicho, el título de Liga de la temporada 2015-2016, con el Athletic, y también la Copa de la Reina de la temporada 2018-2019, con la Real Sociedad.

Hasta el momento, Torre se ha alineado en 95 partidos oficiales con el Athletic, y ha marcado cinco goles: “Tengo muchas ganas de volver a encontrarme con mis compañeras, con el nuevo staff técnico, hacer las cosas bien y ojalá poder llevar al Athletic a la Liga de Campeones, que es uno de los deseos que aún tengo por cumplir", ha señalado.