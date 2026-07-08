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Edin Terzic dirige su primer entrenamiento en Lezama

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Athletic
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Edin Terzicek aurreneko aldiz zuzendu du entrenamendua Lezaman
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KIROLAK EITB

Última actualización

A las órdenes del técnico alemán, que fue presentado el martes, 29 jugadores del Athletic han trabajado, por primera vez en esta pretemporada, en las instalaciones del club rojiblanco.

Fútbol Instalaciones de Lezama Edin Terzić Athletic Club

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