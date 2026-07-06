El Athletic comienza la pretemporada, con los primeros exámenes médicos para los jugadores

Carmelo, campeón de Liga y de Copa con el equipo vasco, jugó durante catorce temporadas en el club bilbaíno, entre las campañas 1950-1051 y 1963-1964. En total, disputó 404 partidos oficiales con el Athletic, donde sucedió a Raimundo Pérez Lezama y dio el relevo a José Ángel Iribar. Ha fallecido a los 95 años.