Pretemporada
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El Athletic comienza la pretemporada, con los primeros exámenes médicos para los jugadores

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Gorka Guruzeta (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athleticek denboraldiaurrea Athleticek denboraldiaurreari ekin dio, jokalariei lehenengo mediku azterketak egindahasi du, jokalarientzako lehen azterketa medikoekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

A las órdenes del nuevo entrenador, Edin Terzic, los futbolistas del equipo rojiblanco han comenzado a pasar, en Lezama, las habituales revisiones médicas de cada inicio de campaña.

Fútbol Edin Terzić Instalaciones de Lezama Athletic Club

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