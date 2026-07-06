El Athletic comienza la pretemporada, con los primeros exámenes médicos para los jugadores
A las órdenes del nuevo entrenador, Edin Terzic, los futbolistas del equipo rojiblanco han comenzado a pasar, en Lezama, las habituales revisiones médicas de cada inicio de campaña.
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Carmelo, campeón de Liga y de Copa con el equipo vasco, jugó durante catorce temporadas en el club bilbaíno, entre las campañas 1950-1051 y 1963-1964. En total, disputó 404 partidos oficiales con el Athletic, donde sucedió a Raimundo Pérez Lezama y dio el relevo a José Ángel Iribar. Ha fallecido a los 95 años.
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