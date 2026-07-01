El AC Milán italiano ha anunciado el fichaje de la exjugadora del Athletic Nerea Nevado. La defensa de Santurtzi ha firmado contrato con el club rossonero hasta el 30 de junio de 2028.

El Athletic anunció el pasado 1 de junio que Nerea Nevado no iba a continuar en el equipo rojiblanco a partir del 30 de junio, a pesar de tener una oferta de renovación, que la jugadora decidió declinar.

Nevado ha jugado 142 partidos con el Athletic, con nueve goles. Se formó como futbolista en Santurtzi, antes de pasar por el Bizkerre. En 2016, con tan solo 15 años, se unió al Athletic, donde disputó 100 partidos con el filial antes de consolidarse en el primer equipo.

En 2021, fue cedida al Deportivo Alavés, recién ascendido a La Liga F, antes de regresar al equipo rojiblanco al final de la temporada para afianzarse como titular.

La santurtziarra ha sido un jugadora habitual en las selecciones juveniles de España, ganando el Mundial Sub-17 en 2018. La vizcaína lucirá el dorsal 47 en su nuevo club.