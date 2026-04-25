Bigarren zati eskasak porrotera zigortu du Athletic Atletico Madrilen aurka (3-2)

Paredesek aurretik jarri du Bilboko taldea lehen zatian, baina bigarren zatiko hasiera eskasak porrotera zigortu ditu.
MADRID, 25/04/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Álex Baena (i) disputa un balón con el delantero del Athletic Iñaki Williams (d) durante el partido de la jornada 32 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Athletic Club Bilbao, este sábado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. EFE/ Fernando Villar
Iñaki Williams partidan zehar. Argazkia: EFE
I. G. A. | KIROLAK EITB

Athleticek 3-2 galdu du Atletico Madrilen aurka larunbat honetan, Metropolitano zelaian jokatu den EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partidan. Paredesek aurretik jarri du Bilboko taldea lehen zatian, baina bigarren zatiko hasiera eskasak porrotera zigortu ditu.

Bilboko taldeak eman du partidako lehen abisua, Guruzetak justu-justu heldu den baloi bat jaurti duenean, baina Oblakek ondo jarri du eskua. Athleticek izan du erasoaren ardura, eta aurkariari ondo itxi dio bidea; izan ere, Atleticok ez du jaurtiketarik egin ordu erdian.

Pixkanaka aurrerantz joan dira, eta sortutako korner batek ireki du markagailua. Paredes denarekin sartu da eta sarera bidali du baloia (0-1).

Ia jarraian, kontraeraso azkar batean, Unai Gomez eta Iñaki Williams zuzenean abiatu dira Oblakek babestutako aterantz, baina bigarren hori ez da fin ibili baloiarekin eta aukera paregabea galdu du.  

Atleticoren erantzuna Sorlothen burukada batekin heldu da, baina erdiratuegi atera zaio unai Simonen eskuetara.

Bigarren zatia hasi eta berehala Griezmannek berdinketaren gola sartu du. Vivianek ezin izan du baloia urrundu eta jaurtiketa oinen artetik sartu zaio Unai Simoni (1-1).

Handik gutxira, kontraeraso azkar batean Sorlothek jokaldi ona lotu du bigarrena sartzeko, markagailuari buelta emanez (2-1).

Athletic eskas ibili da zelaian, eta Valverdek aldaketak egin ditu: Vesga, Berenguer, Sancet, Boiro eta Navarro, Nico, Unai Gomez, Iñaki, Galarreta eta Yuriren ordez.

Freskotasunarekin, hobeto kokatu dira eta aurkariaren atera hurbiltzen hasi dira. Navarrok jokaldi bikaina egin du area barruan, baina ezin izan da golean bukatu. Guruzetak ere probatu du pare bat jaurtiketekin, baina ez du atera asmatu.

Luzapenean, Sorlothek 3-1ekoa sartu du.

Eta partida hor bukatuko zela zirudienean, Guruzetak amaierako 3-2koa sartu du buruz. Baina dagoeneko beranduegi izan da eta Athletic punturik gabe itzuliko da Madrildik.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
