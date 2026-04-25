La escasa segunda parte condena al Athletic a la derrota ante el Atlético de Madrid (3-2)
El Athletic Club ha perdido 3-2 ante el Atlético de Madrid este sábado en el partido correspondiente a la 32ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Metropolitano. Paredes ha adelantado al equipo bilbaíno en la primera parte, pero el mal inicio de la segunda parte les ha castigado a la derrota.
Ha sido el equipo bilbaíno el que ha dado el primer aviso del partido, cuando Guruzeta ha lanzado un balón que ha llegado muy justo, pero Oblak ha puesto bien la mano. El Athletic ha sido el encargado del ataque y ha cerrado bien el paso a su rival, ya que el Atlético no ha disparado en media hora.
Poco a poco han ido hacia delante y un córner creado ha abierto el marcador. Paredes ha entrado con todo y ha mandado el balón a la red (0-1) .
Casi a continuación, en un rápido contragolpe, Unai Gómez e Iñaki Williams se lanzaron directamente hacia la portería defendida por Oblak, pero este segundo no estuvo fino con el balón y desperdició una gran ocasión.
La respuesta del Atlético llegó con un cabezazo de Sorloth, pero le salió demasiado centrado a las manos de Unai Simón.
Nada más comenzar la segunda parte, Griezmann ha marcado el gol del empate. Vivian no ha podido despejar el balón y el disparo se le ha metido entre los pies a Unai Simón (1-1).
Poco después, en un rápido contragolpe Sorloth ha amarrado una buena jugada para marcar el segundo, dando la vuelta al marcador (2-1).
El Athletic no estuvo fino en el terreno de juego, y Valverde hizo cambios: Vesga, Berenguer, Sancet, Boiro y Navarro, por Nico, Unai Gómez, Iñaki, Galarreta y Yuri.
Con la frescura, se han situado mejor y han empezado a acercarse a la portería rival. Navarro ha realizado una gran jugada dentro del área que no ha podido terminar en gol. Guruzeta también ha probado con un par de disparos pero no ha acertado.
En el descuento, Sorloth ha marcado el 3-1.
Y cuando parecía que el partido iba a acabar ahí, Guruzeta ha marcado de cabeza el 3-2 final.
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