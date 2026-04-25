La escasa segunda parte condena al Athletic a la derrota ante el Atlético de Madrid (3-2)

Ha sido el equipo bilbaíno el que ha dado el primer aviso del partido, cuando Guruzeta ha lanzado un balón que ha llegado muy justo, pero Oblak ha puesto bien la mano. El Athletic ha sido el encargado del ataque y ha cerrado bien el paso a su rival, ya que el Atlético no ha disparado en media hora.

Poco a poco han ido hacia delante y un córner creado ha abierto el marcador. Paredes ha entrado con todo y ha mandado el balón a la red (0-1) .