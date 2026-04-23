Patri Zugastik eta Bibi Schulzek alta medikoa jaso dute

Athleticeko bi jokalariak eskuragarri egonen dira Javi Lerga entrenatzailearentzat, F Ligaren azken txanparako.

Bibiane Schulze Athleticeko jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | KIROLAK EITB

Patri Zugasti eta Bibi Schulze Athleticeko jokalariek alta medikoa jaso dute, eta horrela, Javi Lerga entrenatzailearentzat eskuragarri egonen dira F Ligaren azken txanpan. Zehazki, talde zuri-gorriak larunbat honetan jokatuko den Athletic-Granada (12:00) partidako deialdian sartu ahalko direla adierazi du.

Zugasti, kondropatia baten ondorioz, “errotularen atzealdeko kartilagoaren higadura da”, zehaztu du Athleticek, gelditu zuen abenduan, “aipatutako mina eteten saiatzeko tratamendu kontserbadore bat hasteko”.

Biabiane ebakuntza gelan egon zen urtarrilaren amaieran, artroskopia proba bat egiteko, eta horrela, 2024ko irailean aurreko lotailu gurutzatuko lesio larria jasan zuen belaunean itsaspenak garbitzeko.

Emakume kirolariak Athletic Club Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Yuri Berchiche prentsa aurrekoan
18:00 - 20:00
Yuri Berchiche: "Ez gaude nahi genuen tokian, eta Osasunaren aurkako partida final bat da"

Yuri Berchichek ahotsa jarri dio Athleticen une kritikoari, irregulartasunak, zalantzek eta sailkapenaren presioak markatuta. Hegaleko atzelariak aitortu du egoerak beregan eragin emozionala izan duela "gau askotan ez dut lorik egin”; eta taldeak Europari begiratu arren, beherantz ere adi egon behar duela.  Zazpi jardunaldi aurretik izanda, Osasunaren aurkako lehia "partida giltzarria"dela adierazi du, zailtasun handiagoak saihesteko eta helburuei berriro lotzeko. 

Gehiago ikusi
