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Patri Zugasti y Bibi Schulze reciben el alta médica

Las dos jugadoras del Athletic estarán disponibles para el entrenador, Javi Lerga, en la recta final de la Liga F.
Bibiane Schulze (Athletic)
Bibiane Schulze jugadora del Athletic; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Patri Zugastik eta Bibi Schulzek alta jaso dute
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Las jugadoras del Athletic Patri Zugasti y Bibi Schulze han recibido el alta médica, y, de esta manera, estarán disponibles para el entrenador, Javi Lerga, en la recta final de la Liga F. En concreto, el club rojiblanco ha señalado que podrían entrar en la convocatoria para el partido Athletic-Granada de este sábado (12:00 horas).

Zugasti, a causa de una condropatía, “que es el degaste del cartílago en la parte posterior de la rótula”, precisa el Athletic, paró en diciembre, “para comenzar un tratamiento conservador e intentar paliar el dolor referido”.

Bibiane pasó por quirófano a finales del mes de enero para someterse a una artroscopia y limpiar así adherencias en la rodilla en la que sufrió la grave lesión de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024. 

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