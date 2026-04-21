Guruzetaren gol batek eta Simonen geldiketek derbia erabaki dute San Mamesen (1-0)
Valverderen taldeak arnasa hartu du landutako garaipenari esker. Lehen zatian Osasuna nahiko makal azaldu da, baina bigarrenean gehiago merezi izan du. Hala ere, Budimirrek, gehienetan gorritxoen heroiak, ez du asmatu arratsaldean.
Athleticek 1-0 irabazi dio Osasunari gaur arratsaldean San Mamesen jokatu den derbian, Guruzetaren gol bati eta Unai Simonen geldiketa bikainei esker. Unai Simonek ligako aurrelaririk onenetako bat, Ante Budimir, ezer ezean uzteko gai izan da. Osasunak, bigarren zatian gehiago merezi izan du, berdinketa behintzat, baina Lisciren taldea ez da fin ibili ate aurrean.
Partidan hasieran, epaileak penaltia adierazi du Lucas Torrok area barruan baloia eskuarekin ukitu ondoren, Athleticek ateratako korner batean, baina VARak eskatuta berriro aztertu ondoren, baliorik gabe utzi du hasierako erabakia. 9. minutuan, Jauregizarrek Victor Muñozek zuzendutako kontraerasoa eten du falta eginda, eta erdilari bermeotarrak txartel horia ikusi du.
Handik gutxira, 15.ean, talde zuri-gorriak aurrea hartu du markagailuan Guruzetaren gol bati esker. Aurrelari donostiarrak aldaratze bat harrapatu du area barruan, eta ez du barkatu Sergio Herreraren aurrean. Nico Williamsek barnekaldia egin eta gorritxoen defentsa gainditu du, eta bere jaurtiketa Osasunako atezainak aldaratu du, baina Guruzetaren errematean ezer gutxi egin ahal izan du.
22. minutuan, Ruiz de Galarretaren jaurtiketa arriskutsua kornerrera desbideratu dute talde nafarraren atzelariek. 34.ean iritsi da Osasunaren lehen hurbilketa arriskutsua, baina Victor Muñozek Gorosabel gainditu ostean egindako erdiraketak ez du errematatzailerik aurkitu.
Lehen zatiko azken laurdenean baloiaren jabetza Osasunak izan du, zuri-gorriak lehen bi laurdenetan nagusi izan ondoren, baina Lisciren taldeak ez du Unai Simonen atera heltzeko zirrikiturik topatu. Murgiako atezainak ez du atsedenaldiaren aurretik geldiketarik egin behar izan. Azken abisu serioa Athleticena izan da, Berenguerrek area barrutik egindako jaurtiketa gurutzatua, Guruzetaren orpoz utzitako baloi baten ondoren.
Aldageletatik bueltan, Osasuna berdinketaren bila atera da. Budimirrek area txikian egindako erremate batek ez du aterik aurkitu, eskuinetik ateratako korner batean. Hala ere, jokaldi berean VARak deitu dio epaileari, Yerayk area barruan baloia eskuarekin ukitu baituk, eta, azkenean, epaileak penaltia adierazi du. Budimirrek jaurti du penaltia, baina Unai Simonek jaurtiketa gelditu dio, gorritxoen ordura arteko aukerarik argienean.
68. minutuan, Valverderen taldeak aurrera egin du eta abagune bikoitza izan du, Williamsek ez du asmatu Gorosabelen erdiraketa ona errematatzen, eta aldaratzean Rober Navarrok boleaz astindu du baloia, baina Rosierrek kornerrera desbideratu du atera bidean zihoanean.
76.ean Budimirren burukada bikain bati erantzun paregabea eman dio atezain zuri-gorriak. Bigarren zatiko azken txanpan Lisciren mutilek are gehiago sakatu dute berdinketaren bila. Gainera, Jauregizarrek bigarren txartel horia ikusi du falta gogorra egin ostean. Sancetek arnasa eman die zuri-gorriei azken minutuetan, erdilari nafarrak baloia ukitu duen bakoitzean, gorritxoen bultzada geldiarazten laguntzeko.
Azkenean, Valverderen taldeak irabazi du derbi borrokatua, baina albiste txarra zuri-gorrientzat Laporteren eta Yuriren lesioak izan dira.
