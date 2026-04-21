En el minuto 22, un peligroso disparo de Ruiz de Galarreta ha sido desviado a córner por los defensas del equipo navarro. En el 34 ha llegado la primera aproximación con cierto peligro de Osasuna, un centro pasado de Víctor Muñoz tras desbordar a Gorosabel, pasado, que no ha encontrado rematador.

En el último cuarto de la primera parte el balón ha sido de Osasuna, tras los dos primeros cuartos de dominio rojiblanco, pero el equipo de Lisci no encontraba el camino hacia la puerta de Unai Simón. El meta de Murgia no ha tenido que intervenir antes del descanso. El último aviso serio ha vuelto a ser del Athletic, un tiro cruzado de Berenguer desde dentro del área, tras un buen taconazo de Guruzeta, que se ha marchado por poco fuera.

A la vuelta de vestuarios, Osasuna ha salido a por el empate. Un remate de Budimir en el área pequeña, no ha encontrado portería, tras un córner botado por la derecha. Sin embargo, en la misma jugada el colegiado ha sido llamado por el VAR, por una posible mano de Yeray dentro del área, y el árbitro ha decretado la pena máxima. Budimir ha lanza el penalti, pero Unai Simón ha detenido su lanzamiento, en la ocasión más clara hasta ese momento para el conjunto navarro.