Un solitario gol de Guruzeta y las paradas de Simón deciden el derbi en San Mamés (1-0)
El Athletic ha ganado 1-0 a Osasuna en el derbi disputado esta tarde en San Mamés, gracias a un solitario gol de Guruzeta y a las grandes paradas de Unai Simón, que ha sido capaz de neutralizar el solo a uno de los mejores delanteros de la liga, Ante Budimir. Osasuna ha merecido más, al menos el empate, en la segunda parte, pero los de Lisci no han estado acertados cara a puerta.
En el arranque del choque, el colegiado ha pitado penalti por mano de Lucas Torro en un córner botado por el Athletic, pero tras revisarlo a instancias del VAR lo ha invalidado. En el minuto 9, Jauregizar ha cortado en falta un contragolpe dirigido por Víctor Muñoz, y el mediocentro bermeotarra ha visto la amarilla.
Poco después, en el 15, el conjunto rojiblanco se ha adelantado en el marcador gracias a un tanto de Guruzeta. El delantero donostiarra ha pescado un rechace dentro del área y no ha perdonado ante Sergio Herrera. Nico Williams ha desbordado a la defensa rojilla y su disparo ha sido repelido por el guardameta de Osasuna, que poco ha podido hacer en el posterior remate de Guruzeta.
En el minuto 22, un peligroso disparo de Ruiz de Galarreta ha sido desviado a córner por los defensas del equipo navarro. En el 34 ha llegado la primera aproximación con cierto peligro de Osasuna, un centro pasado de Víctor Muñoz tras desbordar a Gorosabel, pasado, que no ha encontrado rematador.
En el último cuarto de la primera parte el balón ha sido de Osasuna, tras los dos primeros cuartos de dominio rojiblanco, pero el equipo de Lisci no encontraba el camino hacia la puerta de Unai Simón. El meta de Murgia no ha tenido que intervenir antes del descanso. El último aviso serio ha vuelto a ser del Athletic, un tiro cruzado de Berenguer desde dentro del área, tras un buen taconazo de Guruzeta, que se ha marchado por poco fuera.
A la vuelta de vestuarios, Osasuna ha salido a por el empate. Un remate de Budimir en el área pequeña, no ha encontrado portería, tras un córner botado por la derecha. Sin embargo, en la misma jugada el colegiado ha sido llamado por el VAR, por una posible mano de Yeray dentro del área, y el árbitro ha decretado la pena máxima. Budimir ha lanza el penalti, pero Unai Simón ha detenido su lanzamiento, en la ocasión más clara hasta ese momento para el conjunto navarro.
En el minuto 68, los de Valverde se han estirado y han tenido una doble, Williams no ha acertado a rematar un buen centro de Gorosabel, y en el posterior Rober Navarro ha cazado el balón de volea, que ha sido repelido por Rosier, cuando se dirigía a puerta.
En el 76, el cancerbero rojiblanco ha realizado otra extraordinaria para a un gran cabezazo de Budimir. En el tramo final de la segunda parte los de Lisci han apretado todavía más en busca del empate. Además, Jauregizar ha visto la segunda amarilla tras una aparatosa entrada. Sancet ha dado aire a los rojiblancos en los minutos finales cada vez entraba en contacto con el esférico para frenar el empuje rojillo.
Finalmente, el equipo de Valverde se ha llevado el peleado derbi, pero la mala noticia han sido las lesiones de Laporte y Yuri, que han tenido que abandonar el campo.
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