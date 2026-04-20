Jon Uriartek bere bigarren agintaldiari hasiera eman dio Ibaiganen
Larunbatean berriro presidente aldarrikatu ondoren, arratsaldean, Ibaigane Jauregiaren atarian egin ohi den argazkiarekin bigarren legealdiari hasiera eman diote. Aurreko zuzendaritzako 11 kidek karguan errepikatzen dute, eta beste zortzi kolaboratzaile batu zaizkie, horien artean Javier Landeta Euskadiko Futbol Federazioko presidente ohia.
Jon Uriartek Athleticeko presidente izaten jarraituko du, 2030era arte
Uriarte 2022tik 2026ra bitartean ere izan da klubeko lehendakaritzan. Athleticeko hauteskundeetan, hautagaitza bakarra aurkeztu da, Uriarte bera lider duena; hala, presidente moduan segituko du, hurrengo lau urteetarako., Hauteskunde Batzordeak aldarrikatu duenez.
Yuri Berchiche: “Ez gaude nahi genuen tokian, eta Osasunaren aurkako partida final bat da"
Yuri Berchichek ahotsa jarri dio Athleticen une kritikoari, irregulartasunak, zalantzek eta sailkapenaren presioak markatuta. Hegaleko atzelariak aitortu du egoerak beregan eragin emozionala izan duela "gau askotan ez dut lorik egin”; eta taldeak Europari begiratu arren, beherantz ere adi egon behar duela. Zazpi jardunaldi aurretik izanda, Osasunaren aurkako lehia "partida giltzarria"dela adierazi du, zailtasun handiagoak saihesteko eta helburuei berriro lotzeko.
Ernesto Valverde: “Irabaztea premiazkoa da guretzat”
Ernesto Valverde Athleticen entrenatzaileak taldeak bizi duen egoera zailaz hausnartu du, eta gogotsu espero du datorren asteartean Osasunaren aurka jokatuko duen Ligako hurrengo partida.
Guruzeta: “Ezin dugu horrelako lehen zatia jokatu"
Athleticeko jokalariak Vila-realen aurka San Mamesen jasotako porrotari buruz hitz egin du (1-2) EA Sports Ligako 31. jardunaldian.
Athleticek gogotik ordaindu ditu bere akatsak Vila-realen aurka (1-2)
Zuri-gorriak ez dira gai izan lehen zatian jasotako bi buelta emateko golei eta, Guruzetak aldea murriztu arren, galdu egin dute.
Valverde: “Hiru puntu nola edo hala lortzeko premia dugu"
Ernesto Valverdek ohartarazi du egun Athleticek “lasai egoteko puntuak” falta dituela, eta orain helburua “nola edo hala” irabaztea dela, Europan jokatzeko txartela ematen duten postuetara begira egon beharrean.
Maroan: “Hurrengo partidetan dena emango dugu”
Maroan Sannadi Athleticeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 30. jardunaldiko partidan Getaferen aurka 2-0 galdu ondoren.
Athleticek porrota jaso du Getaferen aurka, eta Europako postuetatik urrundu da (2-0)
Zirkulazioan argitasunik gabe eta azken metroetan asmatu gabe, zuri-gorriek ia ez dute aurkariaren atea urduritu, eta amore eman dute Getaferen aurrean.
Athleticek azken hatsean irabazi dio Levanteri (0-1)
Athleticek asko kostata irabazi dio Levanteri, F Moeve Ligako azken sailkatuari, hain justu ere. Partida oso parekatua izan da. Talde zuri-gorriak, baina, ez du amore eman, eta Ane Camposek 92. minutuan sartu du garaipenaren gola.