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Arranca el segundo mandato de Jon Uriarte con la toma de posesión de su directiva

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18:00 - 20:00
Jon Uriarte vuelve a tomar posesión del cargo de presidente del Athletic. Foto: Athletic Club
Euskaraz irakurri: Bideoa: Jon Uriarteren bigarren agintaldia hasi da Athleticen
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tras la proclamación del sábado, esta tarde se ha escenificado, con la habitual foto a las puertas del Palacio de Ibaigane, el arranque de la segunda legislatura. Once miembros de la anterior Junta repiten y se suman otras ocho colaboradoras y colaboradores, entre los que destaca el expresidente de la Federación Vasca de Fútbol, Javier Landeta.

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