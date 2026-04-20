Yuri Berchiche ha puesto voz al momento crítico del Athletic, marcado por la irregularidad, las dudas y la presión clasificatoria. El lateral ha admitido el desgaste emocional “hay noches que no he dormido” y ha asumido que el equipo mira tanto a Europa como a la zona baja. Con siete jornadas por delante, ha señalado el duelo ante Osasuna como “el partido llave” para evitar complicaciones mayores y reengancharse a los objetivos.