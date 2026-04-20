Arranca el segundo mandato de Jon Uriarte con la toma de posesión de su directiva
Tras la proclamación del sábado, esta tarde se ha escenificado, con la habitual foto a las puertas del Palacio de Ibaigane, el arranque de la segunda legislatura. Once miembros de la anterior Junta repiten y se suman otras ocho colaboradoras y colaboradores, entre los que destaca el expresidente de la Federación Vasca de Fútbol, Javier Landeta.
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Jon Uriarte, presidente del Athletic hasta 2030
Uriarte, que ya ha desempeñado el cargo entre 2022 y 2026, lidera la única candidatura que se ha presentado a las elecciones de la entidad rojiblanca; de esta manera, cotinuará como presidente, para los próximos cuatro años, tal y como ha proclamado la Junta Electoral.
Yuri Berchiche: “No estamos donde queríamos y el partido ante Osasuna es una final"
Yuri Berchiche ha puesto voz al momento crítico del Athletic, marcado por la irregularidad, las dudas y la presión clasificatoria. El lateral ha admitido el desgaste emocional “hay noches que no he dormido” y ha asumido que el equipo mira tanto a Europa como a la zona baja. Con siete jornadas por delante, ha señalado el duelo ante Osasuna como “el partido llave” para evitar complicaciones mayores y reengancharse a los objetivos.
Ernesto Valverde: “Estamos en una situación en la que nos urge ganar”
El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha reflexionado sobre la delicada situación que atraviesa el equipo, y espera con ganas el siguiente partido de Liga ante Osasuna del próximo martes.
Guruzeta: “No podemos permitirnos la primera parte que hemos hecho"
El jugador del Athletic ha hablado sobre la derrota sufrida en San Mamés ante el Villarreal (1-2) en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.
El Athletic paga caro sus errores ante el Villarreal (1-2)
Los rojiblancos no han sido capaces de darle la vuelta a los dos goles recibidos en la primera parte y, a pesar de que Guruzeta ha recortado distancias, han perdido.
Valverde: “Tenemos la urgencia de conseguir tres puntos como sea"
Ernesto Valverde subraya que ahora mismo el Athletic no cuenta con los puntos necesarios "como para estar tranquilo" y aboga por llegar cuanto antes a los 42 puntos que aseguran la permanencia antes de volver a fijarse en los puestos que dan acceso a Europa.
Yeray Álvarez: “Sabíamos a lo que veníamos, pero las cosas no nos han salido”
Declaraciones del jugador del Athletic Club, Yeray Álvarez, tras la derrota por 2-0 ante el Getafe, en el partido correspondiente a la 30ª jornada de la Liga EA Sports.
El Athletic cae ante el Getafe y se aleja de los puestos europeos (2-0)
Sin claridad en la circulación ni colmillo en los metros finales, los rojiblancos apenas han inquietado la portería rival y han terminado cediendo ante un conjunto azulón que ha sabido jugar sus cartas.
El Athletic logra tumbar al Levante con un gol en el descuento (0-1)
El Athletic ha logrado vencer en casa del colista Levante gracias a un gol de Ane Campos en el minuto 92. Ha sido un partido muy disputado, pero las rojiblancas han apretado en el tramo final para llevarse in extremis los tres puntos.