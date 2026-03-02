Semifinal de Copa
Jauregizar: "Podemos darle la vuelta, somos capaces"

18:00 - 20:00
Mikel Jauregizar, centrocampista del Athletic. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Jauregizarri elkarrizketa Reala-Athletic Errege Kopako finalerdietako itzulerako partidaren atarian
E. L. H. | EITB

El centrocampista rojiblanco ha asegurado haberse recuperado ya de su lesión en la rodilla: "fue un susto bastante grande". En lo que respecta al decisivo derbi copero de este miércoles en Anoeta, el mediocentro de Bermeo cree que tienen que salir "motivados, con ganas de comernos a todos". 

Fútbol Athletic Club Instalaciones de Lezama Copa del Rey

