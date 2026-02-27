Rayo vs Athletic

Valverde: "Gure lehentasuna Vallecas da, Anoeta iritsiko da"

Valverde. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko entrenatzaileak Rayo Vallecanoren aurka EA Sports Ligako 26. jardunaldian jokatuko duten partidari buruz hitz egin du (adierazpenak gaztelaniaz).

Athletic Club EA Sports Liga Ernesto Valverde

