Valverde: "Nuestra prioridad es Vallecas, Anoeta ya llegará"

La delantera guipuzcoana, que, en la primera vuelta, le hizo un gol a su exequipo, va a jugar por primera vez como rival en el estadio en el que recuperó su “esencia”. Campos ha hablado con EITB sobre el derbi, que será emitido, este domingo, por kirolakeitb.eus y por ETB2, desde las 12:00 horas.