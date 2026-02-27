Valverde: "Nuestra prioridad es Vallecas, Anoeta ya llegará"
El entrenador del Athletic ha hablado sobre el partido que disputarán ante el Rayo Vallecano en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports.
Lerga: "Aprovecharemos el parón liguero para relajar la mente"
Tras el parón de las próximas dos semanas, el Athletic quiere dar continuidad a la Liga F Moeve con fuerzas renovadas. Su entrenador, Javi Lerga, ha valorado los resultados en los últimos partidos.
Alejandra Estefanía vuelve a ser operada de su rodilla derecha
La mediocentro rojiblanca ha sido sometida a una artroscopia de su rodilla operada. La jugadora se lesionó de gravedad la rodilla derecha en septiembre de 2024.
El Athletic gana al Elche, con dos goles de Guruzeta, y suma tres victorias consecutivas en Liga (2-1)
El delantero donostiarra ha marcado el 1-0 en el minuto 64, André Da Silva ha empatado en el 69, de penalti, y, en el 89, también de penalti, Guruzeta ha hecho el segundo gol del Athletic. Los de Valverde, así, han obtenido diez de los últimos doce puntos en juego en el campeonato.
Ane Campos vuelve a Ipurua, en el derbi Eibar-Athletic: “Tendremos que controlar su juego directo”
La delantera guipuzcoana, que, en la primera vuelta, le hizo un gol a su exequipo, va a jugar por primera vez como rival en el estadio en el que recuperó su “esencia”. Campos ha hablado con EITB sobre el derbi, que será emitido, este domingo, por kirolakeitb.eus y por ETB2, desde las 12:00 horas.
Valverde: "No miramos ni arriba ni abajo, nos fijamos en nosotros"
El entrenador rojiblanco ha confirmado que recupera para esta cita a Dani Vivian, baja los seis últimos partidos por un problema muscular, y que no podrá contar con Mikel Jauregizar, lesionado el pasado domingo en el Carlos Tartiere.
Unai Egiluz, jugador del Athletic: "Mi sueño es jugar en San Mamés"
El jugador del Athletic Club Unai Egiluz ha vuelto este miércoles a los entrenamientos, tras una larga lesión. Se ha mostrado muy contento en rueda de prensa, con ganas de trabajar.
Nico Williams será baja las próximas jornadas, mientras que la lesión de Jauregizar no reviste gravedad
Según el parte médico publicado por el club rojiblanco, Williams será tratado por un especialista externo para tratar su pubalgia. En el caso de Jauregizar, descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales.
Valverde: "Nico no está al 100 %, y eso es un problema para él y para nosotros"
El entrenador del Athletic se ha referido a los problemas físicos que arrastra el menor de los Williams y que le están impidiendo jugar con regularidad.
Aymeric Laporte: "Contentos por el resultado, hay que seguir sumando"
El jugador del Athletic se ha referido a la importante victoria que los de Valverde han cosechado en casa del Oviedo (1-2).