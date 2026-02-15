Alt foto
Athletic vs Reala (0-2)
Oguiza: "Astean zehar partida asko izan ditugu, eta hori azkenean igarri egiten da"

Athletic
18:00 - 20:00

Irene Oguiza. Argazkia: EITB

EITB

Irene Oguiza Athleticeko jokalariaren adierazpenak, F Ligako 20. jardunaldiko Realaren aurkako derbia 0-2 galdu ondoren.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Moeve F Liga

