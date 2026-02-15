Oguiza: "Hemos tenido un mes muy duro, con mucho partidos entre semana"
Declaraciones de la jugadora del Athletic Irene Oguiza tras la derrota por 0-2 ante la Real Sociedad en el derbi correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F.
Valverde: "No hay tiempo para lamentarse, hay que estar listos para Oviedo"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán contra el Oviedo en la 24ª jornada de LaLiga EA Sports.
La FIFA saca al Athletic de su lista negra
Así, confirma que cumple los requisitos exigidos para salir de la Lista de Prohibición de Registro.
La FIFA incluye en su lista negra al Athletic, que se expone a una sanción que le impediría fichar hasta 2028
El origen de la sanción está en la queja interpuesta equipo mexicano del Pumas ante la FIFA por la forma en la que el club de Ibaigane repescó al guardameta Álex Padilla. La posible sanción afectaría al equipo masculino durante tres ventanas de fichajes.
Valverde: "Ellos han estado mejor que nosotros, están en un gran momento y hay que reconocerlo"
La Real se ha impuesto por 0-1 al Athletic en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey disputado en San Mamés. El conjunto txuri-urdin ha sido muy superior al rojiblanco en este primer asalto e, incluso, ha merecido mayor premio en la Catedral.
Gorka Iraizoz: "Los dos equipos estarán muy centrados en estar muy ordenados y efectivos defensivamente"
El exportero del Athletic disputó tres finales de Copa con el equipo rojiblanco, en 2009, 2012 y 2015; EITB ha hablado con él sobre la semifinal que van a disputar el cuadro vizcaíno y la Real Sociedad.
Valverde: "En un derbi, las distancias siempre se acortan"
El entrenador del Athletic ha comparecido en rueda de prensa en vísperas del derbi de ida de la semifinal de la Copa del Rey. "No me importa mucho quien tenga el cartel de favorito, porque no te garantiza nada", ha dicho el técnico rojiblanco. "Es una semifinal bonita, de mucha tensión y de mucha ilusión para los aficionados de los dos equipos", ha agregado.
Itxaso Uriarte finaliza su etapa en el Athletic después de cinco temporadas
La centrocampista vitoriana ha jugado 80 partidos con el club bilbaíno, al que llegó en 2021, desde la Real Sociedad.
Nico Serrano: "Sumar los tres puntos y marcar mi primer gol en San Mamés, una tarde redonda"
El jugador del Athletic Club se ha referido a la victoria del equipo bilbaíno ante el Levante. Los rojiblancos se han impuesto en San Mamés por 4 a 2, sufriendo más de lo esperado.
El Athletic sufre demasiado para derrotar al Levante en San Mamés (4-2)
Guruzeta (2), Serrano y Navarro marcaron los goles de la victoria, pero el Levante, con un jugador menos, logró marcar dos goles.