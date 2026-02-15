ATHLETIC VS REAL SOCIEDAD (0-2)

Oguiza: "Hemos tenido un mes muy duro, con mucho partidos entre semana"

Athletic
18:00 - 20:00
Irene Oguiza. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Oguiza: "Astean zehar partida asko izan ditugu, eta hori azkenean igarri egiten da"
Declaraciones de la jugadora del Athletic Irene Oguiza tras la derrota por 0-2 ante la Real Sociedad en el derbi correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F.

